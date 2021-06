Més de 40 menors han estat assassinats per violència de gènere des de 2013

Un total de 41 menors han estat assassinats a Espanya per la violència de gènere des de 2013, any en què es van començar a comptabilitzar de forma oficial aquestes dades. En el que va d'any, el Govern quantifica oficialment, 3 assassinats, entre els quals s'inclou el d'Olivia, una de les menors de Tenerife segrestades pel seu pare fa més d'un mes, i està a l'espera de conèixer el parador de la seva germana petita Anna.









Des d'agost de 2015, amb la posada en marxa la Llei de la Infància i l'Adolescència, es va començar a considerar els menors exposats a la violència de gènere com a víctimes d'aquesta xacra. Per a això, la norma va incloure reformes a fins a una vintena de reformes que implicaven el Codi Civil, la Llei de Seguretat Social o la Llei d'Estrangeria, entre d'altres.





No obstant això, les dades oficials d'assassinats ja es venien recollint des de dos anys abans. En 2013 van ser 6 els menors assassinats per les parelles o exparelles de les seves mares, una xifra que va descendir a 4 un any després i es va elevar a 5 en 2015.





En 2016, per la seva banda, es va registrar una mort d'un menor per violència de gènere i el 2017 es va comptabilitzar el nombre més alt, fins ara, en aquest sentit: 8 nens van ser assassinats per violència de gènere a Espanya aquest any. En 2018 van ser 7 els nens assassinats, mentre que el 2019 i 2020 es van registrar 3 víctimes, en cada un d'aquests anys.





També són tres els menors víctimes d'aquesta xacra que s'han comptabilitzat fins al moment en el que va de 2021, després que aquest dijous s'hagi trobat el cos d'una de les menors de Tenerife segrestades des de fa més d'un mes pel seu pare , durant el règim de visites. La Guàrdia Civil continua buscant a la seva germana a la costa de l'illa canària.





Una menor DE 11 ANYS I UN NEN DE 7





Més, 9 de març una nena de 11 anys va ser assassinada a trets pel seu pare a Madrid, després que l'home intentés incendiar la casa en què hi havia la menor i la seva mare (que també va ser assassinada); mentre que el passat 17 de maig un nen de 7 anys va ser assassinat, també al costat de la seva mare, a Mallorca. La dona havia denunciat en dues ocasions al seu presumpte agressor.





"No hi ha paraules per acompanyar Beatriz en aquests moments de terrible dolor. Aquesta violència que s'exerceix contra les dones mares per colpejar on fa més mal és una qüestió d'Estat. Som aquí per al que calgui. No més", ha escrit en seu compte de Twitter la ministra d'Igualtat, Irene Montero, en referència a la mare de les menors de Tenerife.





La violència que s'exerceix contra les dones a través dels seus fills, de la qual parla la titular d'Igualtat, és coneguda com a violència vicaria i és considerada un tipus de violència masclista.





Entre els casos més coneguts d'aquesta pràctica, hi ha el de José Bretón, que va assassinar als seus fills, de dos i sis anys d'edat, després de la separació amb la seva dona; o el d'Ángela Carreño, que després de denunciar per maltractament al seu marit en 51 ocasions, aquest va assassinar la filla de tots dos, de 7 anys, d'un tret, durant el règim de visites.