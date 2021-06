La Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC) ha assegurat, en el marc de la Setmana Mundial de l'Al·lèrgia, que tindrà lloc del 13 al 19 de juny, que el risc d'anafilaxi després de la vacuna del Covid-19 és "extremadament baix ".





L'anafilaxi és una reacció al·lèrgica greu d'instauració ràpida i potencialment mortal. En termes clínics, es tracta d'una síndrome complexa, desencadenada per mecanismes immunitaris o no, amb aparició de símptomes i signes suggestius d'un alliberament generalitzat de mediadors de mastòcits i basòfils, tant a la pell (eritema, pruïja generalitzada, urticària, angioedema) com en altres òrgans (gastrointestinal, respiratori o cardiovascular).





En aquest sentit, i en el context de l'inici de la vacunació enfront de la COVID-19, es van detectar una sèrie de reaccions al·lèrgiques que van alertar la població que pateix aquesta patologia.





"El grau d'incidència de l'anafilaxi després de l'administració de la vacuna enfront del coronavirus és extremadament baix", ha dit la presidenta del Comitè de Medicaments de la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC), Nancy Ortega, per informar que a Espanya només s'han detectat 10 casos d'anafilaxi per milió de persones a les que s'ha administrat una vacuna contra la Covid-19.





A nivell general els casos d'anafilaxi per aquestes vacunes són molt més freqüents en dones, sobre un 90 per cent aproximadament i la gran majoria té antecedents d'al·lèrgia greu a medicaments o aliments, si bé la doctora ha assegurat que cap pacient al·lèrgic ha mort com conseqüència de l'administració de la vacuna enfront de la Covid-19. Quant als símptomes que s'han detectat després del subministrament de la vacuna, s'han notificat picor generalitzat, urticària o angioedema.





D'altra banda, l'experta ha recordat que quan els pacients van a centres perquè els administrin la vacuna enfront de la Covid-19, a part que els sanitaris segueixen els protocols de prevenció de reaccions al·lèrgiques (temps d'observació de 15 minuts per a pacients que no han patit cap reacció prèvia, 30 minuts per als que sí que han patit alguna reacció al·lèrgica però no greu i 45 minuts si el pacient té antecedents greus d'al·lèrgia a medicaments o aliments) tots els punts de vacunació compten amb els medicaments adequats i els mitjans per tractar les reaccions.





"Els pacients han d'estar tranquils, ja que en els centres on s'administra la vacuna tenen el personal adequat i entrenat, així com els mitjans per poder tractar una possible reacció al·lèrgica, ja sigui anafilaxi o no. Tot i així, la reacció al·lèrgica més freqüent a aquesta vacuna no és l'anafilaxi, sinó la urticària", ha detallat la doctora Ortega.