El pare de les nenes de Tenerife era infidel a la seva dona embarassada i per això es va separar d'ell

Joaquín Amills, portaveu de Beatriz, la mare de les nenes de Tenerife, ha comparegut al programa d'Ana Rosa per explicar tot el que ha passat i per què creuen que Tomàs Gimeno, el seu exmarit, va segrestar i va assassinar a les petites Ana i Olivia.





@EP





"Ell va voler deixar una empremta en Beatriz perquè la resta de la seva vida pensés en on estarien les seves filles, com serien, què hauria passat, amb milers preguntes de tots els dies ...", ha comentat el portaveu. A més, ha afegit que fins ara s'havien abstingut d'explicar algunes coses per por del que Tomàs pogués fer a l'escoltar-lo, però que ja "no es callaran res".







Beatriz va prendre la decisió de separar-se de Tomàs estant embarassada d'Ana. Segons el portaveu, "la mare de les nenes estava farta de les infidelitats i de les relacions paral·leles que portava Tomàs", així que va trencar la relació. Un cop separats, la teoria que manegen en el torn de Beatriz és que el segrest i assassinat de les petites es deu al fet que la mare havia començat una nova relació.





Ja finalment, Joaquín Amills ha remarcat que "ha d'aparèixer Tomàs, si no podem pensar que el covard ha assassinat a les seves filles i s'ha anat. Aturar tancar el cercle cal trobar a l'Anna i a aquest impresentable perquè no quedi cap dubte ".