Naturgy signa un acord de compra d'energia per construir un parc eòlic de 58 MW a Austràlia

Naturgy, a través de la seva filial internacional de generació Global Power Generation (GPG), ha signat aquest divendres un acord de compra d'energia a llarg termini (PPA) amb l'empresa de telecomunicacions australiana Telstra per construir un parc eòlic de 58 megawatts (MW ) situat prop de Goulburn, a Nova Gal·les del Sud. El parc eòlic, anomenat Crookwell 3, començarà a construir-se en l'últim trimestre de 2021 i s'espera que estigui en ple funcionament en el primer semestre de 2023. Per desenvolupar aquest projecte, GPG invertirà aproximadament AUD120 milions (equivalent a aproximadament € 76 milions) .





A través d'aquest acord, Telstra s'ha compromès a adquirir el 80% de l'energia generada pel parc eòlic. Es tracta d'un projecte que compleix plenament amb els criteris d'inversió i rendibilitat de Naturgy.





El CEO de GPG, Francisco Bustio, va declarar que "la companyia està compromesa amb exercir un paper important en el desenvolupament de la indústria d'energia renovable d'Austràlia, donant suport a la transició energètica a través de la generació d'energia neta".





El parc eòlic està dissenyat per a generar l'energia necessària per alimentar l'equivalent a 40.000 llars. També contribuirà a l'economia local i ajudarà a desenvolupar l'entorn necessari per a la indústria d'energia renovable d'Austràlia. Es crearan aproximadament 95 llocs de treball directes durant la fase de construcció, així com altres 6 llocs de treball permanents per donar suport a la fase d'operació d'aquest parc eòlic.





Aposta per Austràlia





El parc eòlic Crookwell 3 és la sisena inversió de Naturgy a Austràlia, a través de la seva filial GPG. La companyia ja és en l'actualitat una de les 3 principals empreses independents d'energia renovable al país i amb aquest nou projecte arribarà 750 MW de projectes de generació d'energia renovable a Austràlia amb PPA assegurats.





GPG opera actualment el parc eòlic Crookwell 2 (91 MW), a Nova Gal·les del Sud, amb un PPA adjudicat pel Govern de el Territori de la Capital Australiana (ACT). A més, el parc eòlic Berrybank 1 (180 MW) a Victoria, que va aconseguir un PPA per part de Govern de Victòria, ha començat a operar recentment. Per la seva banda, el parc eòlic Berrybank 2 (109 MW), amb un PPA adjudicat pel Govern d'ACT, ha començat la seva construcció, amb l'objectiu que estigui finalitzat en el segon semestre de 2022. Com a part dels compromisos associats a aquest projecte, GPG està construint un sistema d'emmagatzematge d'energia en bateries de 10 MW/20MWh ubicat al ACT, que donarà suport a la distribució d'energia a la xarxa elèctrica de la zona.





GPG ja ha assegurat PPAs amb companyies de primer nivell per a dos projectes de parcs eòlics addicionals que s'ubicaran a Victoria: el parc eòlic Ryan Corner (218 MW) i el parc eòlic Hawkesdale (97MW).





Naturgy compta amb una cartera addicional de més de 650 MW de projectes en Victòria i Nova Gal·les del Sud en diferents etapes de desenvolupament que impulsaran el creixement sostenible de GPG a Austràlia.