Esgotades les entrades per al Primavera Sound 2022

@EP





El Primavera Sound 2022, que se celebrarà durant dos caps de setmana amb programació entre el 2 i el 12 de juny, ha esgotat les 200.000 entrades en poc més d'una setmana, ha informat aquest divendres el festival.





El festival ha considerat que el 'sold out' a un any vista demostra que el nou format "ha estat rebut de forma entusiasta", així com la confiança de la immensa majoria de posseïdors d'entrades per a l'edició de 2021, que han mantingut els seus tiquets.





El Primavera Sound ha assenyalat que les entrades esgotades possibilitaran un ple de 80.000 persones a cada un dels sis dies al Parc de Fòrum, i que al llarg de tot el festival s'arribarà a la xifra de mig milió d'assistents, entre els quals més de 100.000 viatjaran des 126 països diferents.