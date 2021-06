L'alcalde de Lleida condemna una presumpta "agressió racista" a un senegalès

@EP





L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha condemnat aquest divendres, en el ple de l'estat la ciutat, una "presumpta agressió racista i xenòfoba" a un senegalès d'uns 47 anys empadronat a Lleida per part de cinc nois al Barri de Cappont.





Pueyo ha explicat que la víctima va ser abordada per una persona que li va preguntar si volia treballar i que quan va contestar que sí, el va fer entrar en un espai i va ser conduïda a una sala "en què hi havia cinc nois que el van agredir brutalment fins que va intervenir la Guàrdia Urbana".





L'alcalde ha dit que l'Ajuntament "farà per activa i per passiva tot el possible perquè no torni a produir-se" i ha avançat que ha demanat a l'intendent de la Guàrdia Urbana una anàlisi en profunditat d'aquests fets i que parlarà també amb els Mossos d'Esquadra.





Pueyo ha explicat que l'Ajuntament ha rebut una denúncia relacionada amb els fets de CCOO i ha concretat que la presumpta agressió es va produir la setmana passada.





Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han assegurat a Europa Press que no tenen cap denúncia ni cap incident relacionat amb una presumpta agressió racista a Lleida.