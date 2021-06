Un home dispara a un altre amb una pistola elèctrica després de discutir pels excrements d'un gos

Un home ha disparat a un altre amb una pistola elèctrica a Betanzos (La Corunya) després d'una discussió entre tots dos després que el primer no recollís els excrements del seu gos, segons recull el comunicat de la Policia Local.





La intervenció policial es va produir a la tarda dijous a Rúa Nova, a l'altura del número 59, d'aquest municipi corunyès després que una patrulla observés a un home que es dirigia a un altre, de manera amenaçant, i intentava colpejar amb un bastó mentre ho agafava una dona per impedir-ho.





Ja davant un agent, i sagnant per la boca, va explicar que la persona a la qual li van veure amenaçant havia marxat de el lloc i que prèviament li havia disparat amb una pistola elèctrica.





Va explicar també que ell transitava per la vorera en direcció a casa seva i, quan va arribar a l'altura de la façana de la mateixa, va veure que un home i una dona, acompanyats d'un gos petit, no recollien els excrements que l'animal acabava de dipositar al carrer.





Els va cridar l'atenció per això, moment en què es va produir una discussió. En un moment donat l'home que portava el gos, des del centre de la calçada, va treure una defensa elèctrica i li va disparar aconseguint-amb un dels dos dards al llavi superior. Llavors, segons va explicar també, va entrar a casa, va agafar un bastó i va sortir per agredir l'altre.





A l'agressor, que s'havia absentat de el lloc i que va tornar, se li va requerir perquè lliurés la defensa elèctrica i la càrrega i se li va comunicar la formalització de denúncia per tinença de la mateixa sense llicència. A la policia, li va exposar que la va usar per defensar-l'altre implicat.