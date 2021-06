El 55,6% dels joves entre 18 i 34 anys reconeixen cremar-assíduament amb el sol

El 55,6 per cent dels joves entre 18 i 34 anys reconeixen cremar-assíduament amb el sol, segons han avisat dermatòlegs de Vithas Madrid Arturo Soria, que han destacat el paper fonamental que juguen l'educació i la conscienciació per protegir la pell i evitar la incidència d'aquesta malaltia.





@ep





"Els més joves han de conèixer les conseqüències de no protegir-se davant el sol. Ha de saber que la pell té memòria i el dany solar que acumulem des dels primers anys de vida es paga en el futur", ha apuntat la dermatòloga de Vithas Madrid Arturo Soria i Vithas Internacional, Mayte Truchuelo.





Quant als errors més comuns que se solen cometre, l'experta coincideix que un d'ells és la manca de protecció enfront de el sol. "Sabem que un error freqüent entre els joves és l'administració de la crema de fotoprotecció, una mesura de prevenció fonamental per evitar el càncer de pell en els primers anys de vida", ha detallat Truchuelo.





A més, prossegueix, cal aplicar-la cada dos o tres hores, també després del bany, i en quantitat generosa perquè protegeixi suficient. En aquest sentit, la doctora ha recordat que les precaucions davant el sol s'han de prendre en tot moment, ja que l'exposició no passa només a la platja sinó també en el nostre dia a dia.





Encara que a la platja l'exposició ultraviolada és més intensa i pot produir cremades que es relacionen directament tant amb el càncer de pell com amb el melanoma, a l'hivern també hi ha radiació ultraviolada que provoca dany acumulatiu i altera genèticament les nostres cèl·lules. "El 53 per cent dels que es cremen freqüentment se'ls sol succeir mentre practiquen esport", ha afegit.





Finalment, i per frenar el càncer de pell, la doctora Truchuelo ha destacat la importància d'acudir a revisions anuals. "És important fer aquest seguiment ja que quan una piga canvia sabem que té més probabilitats de ser maligne", ha tancat.