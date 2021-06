Què passarà amb el meu Facebook quan mori? Una guia per a l'apagament digital

Apagar la pàgina de Facebook d'algú després de la seva mort és un moment dolorós, i molts dubten sobre si enterrar els seus cercles pròxims també de forma digital o si, per contra, guardar aquest espai com un lloc de record. La xarxa social ofereix aquestes dues opcions: l'apagat del compte o, per contra, convertir-la en un lloc per commemorar a la persona.





Si està decidit a eliminar el compte del seu ésser estimat, haurà de demostrar que és un familiar immediat o marmessor del titular del compte. Facebook afirma que la forma més ràpida de fer-ho és escanejar i enviar el seu certificat de defunció.







Si no té això, pot enviar un dels següents per demostrar la seva autoritat:





⦁ Poder notarial





⦁ Acta de naixement





⦁ Darrera voluntat i testament





⦁ Carta de successió





També haurà de presentar un dels següents com a prova de mort:





⦁ Obituari





⦁ Targeta commemorativa





Podeu enviar una sol·licitud a Facebook a través d' aquest enllaç .





CONVERTIR EL COMPTE EN UN MEMORIAL







Amb tantes fotos emmagatzemades a Facebook, és possible que no t'agradi la idea d'esborrar tots aquests preciosos records. En canvi, commemorar un compte pot convertir-la en un lloc perquè familiars i amics comparteixin records. Una vegada que s'informa a Facebook de la mort del titular d'un compte, la paraula "recordant" es mostrarà al costat del seu nom.





Una diferència important amb un compte memorialitzada és que ningú podrà iniciar sessió en ella. Tampoc es mostrarà a les notificacions de 'amics suggerits' i no enviarà recordatoris d'aniversari. També s'eliminaran les pàgines en què l'únic administrador sigui un compte que ha estat commemorada.





Si bé ningú pot iniciar sessió al compte, una altra persona pot ocupar-se'n sempre que s'hagi afegit com un contacte heretat: algú té permís per gestionar el compte.





Els contactes heretats poden escriure una publicació fixada per al perfil commemorat, respondre a noves sol·licituds d'amistat i actualitzar-les de perfil i la foto de portada.





Podeu enviar una sol·licitud d'memorialització fent clic en l'enllaç.