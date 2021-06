L'OMS adverteix que els abusos de drets humans en l'atenció de salut mental "són massa habituals"

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit que l'atenció de la salut mental se segueix prestant majoritàriament en hospitals psiquiàtrics, i que els abusos dels drets humans i les pràctiques coercitives "segueixen sent massa habituals".





OMS @ep









A través d'una nova guia amb bones pràctiques, l'organisme sanitari internacional de Nacions Unides assenyala que l'atenció de la salut mental "ha de prestar-se en la comunitat i no només ha d'abastar l'atenció de la salut mental, sinó també el suport per a la vida quotidiana, com facilitar l'accés a l'allotjament i els vincles amb els serveis d'educació i ocupació ".





"Aquestes noves i exhaustives orientacions són un argument de pes per accelerar la transició des dels serveis de salut mental que recorren a la coerció i se centren gairebé exclusivament en l'ús de medicació per controlar els símptomes de les malalties mentals, cap a un enfocament més holístic que tingui en compte les circumstàncies i els desitjos específics de la persona i ofereixi una varietat d'enfocaments per al tractament i el suport ", ha afirmat la doctora Michelle Funk, del Departament de Salut Mental i Consum de Substàncies de l'OMS, que va dirigir la elaboració d'aquesta guia.





Des de l'adopció de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat el 2006, un nombre creixent de països ha intentat reformar les seves lleis, polítiques i serveis relacionats amb l'atenció de la salut mental. No obstant això, l'OMS lamenta que, fins ara, "són pocs els països que han establert els marcs necessaris per complir els canvis de gran abast que exigeixen les normes internacionals de drets humans".





"Els informes de tot el món posen de manifest que els greus abusos dels drets humans i les pràctiques coercitives segueixen sent massa habituals en països de tots els nivells d'ingrés. Alguns exemples són l'ingrés i el tractament forçosos, la contenció manual, física i farmacològica, les condicions de vida insalubres, i els abusos físics i verbals ", detalla l'OMS.





Segons les últimes estimacions de l'OMS, els governs destinen menys del 2 per cent dels seus pressupostos sanitaris a la salut mental. A més, la major part de la despesa declarada en salut mental es destina als hospitals psiquiàtrics, excepte en els països de renda alta, on la xifra ronda el 43 per cent.





La guia inclou exemples de serveis de salut mental basats en la comunitat de països com Brasil, Índia, Kenya, Birmània, Nova Zelanda, Noruega i el Regne Unit que han demostrat tenir bones pràctiques respecte de les mesures no coercitives, la inclusió de la comunitat i el respecte de la capacitat jurídica de les persones (és a dir, el dret a prendre decisions sobre el seu tractament i la seva vida).





Els seus serveis inclouen suport en cas de crisi, serveis de salut mental prestats en hospitals generals, serveis d'aproximació, enfocaments de vida assistida i suport prestat per grups de parells. S'inclou informació sobre el finançament i els resultats de les avaluacions dels serveis presentats.





En aquest sentit, l'OMS defensa que les comparacions de costos realitzades indiquen que els serveis comunitaris presentats produeixen "bons resultats, són els preferits pels usuaris i poden prestar-se a un cost comparable al dels serveis de salut mental convencionals".





"La transformació de la prestació de serveis de salut mental ha, però, anar acompanyada de canvis significatius en el sector social. Fins que això passi, continuarà la discriminació que impedeix a les persones amb trastorns de salut mental portar una vida plena i productiva ", rebla Gerard Quinn, relator especial de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.