El Cercle d'Economia demana "centralitat i no confrontació" davant els possibles indults

El president del Cercle d'Economia, Javier Faus, ha presentat el programa de les jornades a Barcelona que, sota el lema 'La gran reconstrucció', abordaran la setmana que assumptes com la millora de la productivitat o el futur dels joves, i ha especificat que l'organització es decanta per la "centralitat i no confrontació" davant els possibles indults dels impulsors de l'1-O empresonats.





MÉS INFORMACIÓ El Rei assistirà a la Reunió Anual del Cercle d'Economia a Barcelona el dimecres





Ho ha assenyalat aquest divendres en una roda de premsa en què ha afegit que abans de dimecres es convocarà una junta extraordinària per realitzar una opinió més consensuada respecte a la possible alliberament dels polítics a la presó per expressar al president de Govern, Pedro Sánchez, i al president de la Generalitat, Pere Aragonès.







La jornada, que tindrà lloc el proper dimecres 16 de juny --segons ha especificat el president de Cercle d'economia--, assistiran Aragonès, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el president de Telefónica, José Maria Àlvarez-Pallete, la presidenta executiva del Banc Santander, Ana Botín, la vicepresidenta segona i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, i el Rei Felip VI.





Durant la primera jornada es tractarà en diverses ponències temàtiques de la perspectiva empresarial en el món post covid o els reptes de l'Economia espanyola, a més de celebrar el sopar inaugural.





En les següents jornades, que s'allargaran fins al 18 de juny, està prevista l'assistència del president de Pimec, Antoni Cañete, el president d'Agbar, Àngel Simón, o els presidents autonòmics Alberto Núñez Feijóo, Jaun Manuel Moreno, Ximo Puig i Francina Armengol, a més de president de Govern, Pedro Sánchez.





MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT





Els temes centrals que es tractaran en les jornades seran, concretament, la millora de la productivitat, el futur dels joves, un marc atractiu per a la inversió, una administració pública més professionalitzada i un nou model territorial.





El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat en la trobada que la voluntat de la capital és de reactivació i transformació del model econòmic "per ser més sostenible, digital i competitiu".





També ha destacat que es tractarà de jornades "equilibrades", en la mesura que tractaran la visió global sense perdre de vista la petita economia.





INDUSTRIALITZACIÓ





El responsable de KPMG a Catalunya, Francisco Gibert, ha destacat que el 65% de les empreses tenen previst augmentar les seves vendes en 2021, ressaltant la seva resiliència posterior a la crisi, i ha destacat la importància que les empreses han d'estar a l'avantguarda de l'procés transformador sostenible i digital.





L'economista en cap de CaixaBank, Enric Fernández, ha posat èmfasi en que la recuperació aprofiti l'oportunitat per aconseguir una economia més productiva, sostenible i cohesionada, i en la necessitat d'apuntalar la inversió i desenvolupament, de facilitar la transició energètica, aprofitar la digitalització i millorar l'eficiència de les administracions públiques.





El delegat especial de Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha assenyalat que s'ha de seguir desenvolupant l'agenda 2030 per "no deixar ningú enrere" i entrar en un període de creixement.





Finalment, el membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia, Miguel Trias, ha manifestat que s'hauria d'invertir en industrialització, formació, oferta d'habitatge, "deixar de banda els pensaments unilaterals a Catalunya", millorar el sistema de tributació i que Madrid hauria d'assumir una capitalitat responsable.





NOTA D'OPINIÓ





En una nota d'opinió amb el títol 'Agenda reformista en benefici de les noves generacions' anterior a la roda de premsa, al Cercle d'Economia ha lamentat aquest divendres la manca de consens polític a Espanya sobre grans reformes "sempre ajornades" i ha exigit polítiques reformistes consensuades que una majoria parlamentària accepti per als deu pròxims anys.





Considera que per rellançar el sistema econòmic espanyol cal tenir un entorn institucional de qualitat i ha advertit que l'actual clima de polarització a tots els nivells de la política espanyola "és corrosiu".





Per això, demana revertir la dinàmica partidista actual per buscar consensos en matèries bàsiques i deixar de banda la "desqualificació sistemàtica i el recurs a la demagògia" per centrar-se en la confrontació transparent d'idees i projectes.





Considera que Madrid ha de ser conscient de l'efecte de la capitalitat l'afavoreix i que aquest no pot actuar com a aspiradora de recursos de la resta d'Espanya: "No assumir una posició conscient del seu paper com a capital pot portar a que la resta de país hi hagi una forta desafecció ".