Europa renya a Espanya perquè CCAA i ajuntaments paguen tard als seus proveïdors

@EP





La Comissió Europea ha llençat un ultimàtum a Espanya i Itàlia i els ha advertit que les administracions d'ambdós països no poden continuar pagant tard als seus proveïdors.





Tal com ha explicat aquesta setmana la Comissió, la legislació espanyola i italiana no van en consonància amb el que diu la directiva de morositat europea (Directiva 2011/07/UE), la qual insta a les administracions a pagar les seves factures en un termini de 30 dies, i en deixa 60 en el cas dels hospitals.





Així doncs, la institució europea ha enviat un dictamen motivat a Espanya argumentant que "les autoritats públiques tenen l’obligació especial de pagar als proveïdors a temps i donar exemple en la lluita contra la cultura de males pràctiques a l’hora de fer pagaments en l’àmbit empresarial".







L'Executiu comunitari afirma que "està preocupat" per l’endarreriment persistent de les autoritats regionals i locals espanyoles -és a dir dels governs de les Comunitats Autònomes i ajuntaments-, ja que la seva puntualitat a l’hora de fer pagaments segueix sense ajustar-se a les obligacions de la directiva.





Segons les estimacions de la Comissió publicades als mitjans de comunicació, el novembre de l'any passat el deute comercial de les CCAA era de més de 5.000 milions d'euros. Quant al període de pagament, els governs autonòmics estaven sobre els 66 dies de retard mentre que en els ajuntaments s'arribava als 68 dies. Per tant, es multiplicaven els terminis proposats per la directiva europea.





Des de Brussel·les tenen clara la seva posició en contra la morositat per garantir el funcionament del teixitempresarial i mantenir l'ocupació. Aquests endarreriments "repercuteixen negativament a les empreses perquè en redueix la liquiditat, impedeixen que creixin i perjudica la seva resiliència i capacitat de ser més ecològiques i digitals", assegura la Comissió.





UNA PROBLEMÀTICA QUE VE DE LLUNY





Europa ja va advertir el 2015 a Espanya -mitjançant un procediment d’infracció -de l’endarreriment excessiu dels pagaments de les autoritats públiques. Tot i això, el 2018 aquest expedient es va aturar perquè el govern espanyol va voler identificar i executar mesures concretes per solucionar el problema. Fonts vinculades a la Comissió han explicat als mitjans que en aquell període sí que es van entregar informes regulars, encara que "després de dos anys de suspensió la situació no ha millorat".

Brussel·les ha reconegut públicament "l’esforç que ha fet Espanya" per millorar en aquest assumpte, però a la vegada no hi ha una satisfacció amb els resultats perquè "no s'ajusten als temps que es demanen a la legislació europea".







Per tot això, la Comissió ha donat dos mesos al govern espanyol per respondre als motius que se li exigeixen. Si no es rebés una resposta satisfactòria, la mateixa Comissió podria decidir de portar Espanya davant el Tribunal de Justícia.