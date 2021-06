Assassinen a trets a un home que volia salvar la seva nòvia de ser segrestada pel seu ex

Un home de Los Angeles, Califòrnia, enfronta sis càrrecs per delictes greus que van des segrest fins assassinat. Shane Rayment va ser arrestat dimarts per suposadament intentar segrestar la seva exnòvia Jenny Downes el 6 de juny a casa seva. També va ser arrestat per l'assassinat de Roberto Conjeo Fletes, que va intentar intervenir per evitar el segrest, va anunciar dijous el fiscal de districte de l'comtat de Los Angeles, George Gascón.





El sospitós s'enfronta sis càrrecs per delictes greus que inclouen assassinat, segrest, amenaces criminals, ferir a una núvia, robatori residencial en primer grau amb una persona present i possessió d'una arma de foc per part d'un delinqüent, va revelar el fiscal de districte.





Roberto Conjeo Fletes - GOFUNDME







Rayment suposadament va ser a la casa de Downes diumenge "i va lluitar amb ella quan Roberto Conjeo Fletes intentar intervenir", segons l'oficina del fiscal de districte. El Departament de Policia de Los Angeles també va descriure els fets en un comunicat: "Una víctima masculina va intentar intervenir i el sospitós li va disparar fatalment".





"És especialment tràgic quan un bon samarità es converteix en víctima", va dir DA Gascón. "Enviament meu més sentit condol a la seva família. El Sr. Fletes sempre serà recordat per les seves heroiques accions en nom d'un altre".





Es va crear una pàgina de GoFundMe per cobrir els costos del memorial de nolis. "El 6 de juny de 2021 vam perdre a una persona molt important en les nostres vides. Va deixar enrere no només a la seva família immediata, sinó a molts amics que estimava i respectava" , va escriure l'organitzador.





Downes estava "colpejada i masegada però viva" quan la van trobar, van dir les autoritats a ABC. LAPD també li va dir a el medi que les seves ferides no posaven en perill la seva vida i que "va acordar buscar atenció mèdica pel seu compte en cas que sorgís la necessitat en una data futura ".



Hi ha una investigació en curs.