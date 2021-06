Els EUA llencen a les escombraries 60 milions de dosis de la vacuna de Janssen per risc de contaminació

Les autoritats federals nord-americanes han informat a la multinacional Johnson i Johnson que prop de 60 milions de dosis de la seva vacuna Janssen no poden ser administrades per risc de possible contaminació, segons han informat al 'The New York Times' fonts properes les converses.





Vacuna de Janssen @ep







Les dosis van ser fabricades en una planta de la companyia Emergent Biosolutions situada a Baltimore i que porta dos mesos tancada a causa d'una investigació després que es descobrís que els seus empleats havien barrejat ingredients equivocats en la fabricació d'una remesa de vacunes.





Precisament deu milions de dosis creades per Emergent formen part del paquet de donacions de vacunes que els Estats Units vol facilitar a la comunitat internacional. Johnson i Johnson no s'ha pronunciat de moment sobre aquesta informació.





Si bé la FDA ha confirmat que aquesta remesa en particular és adequada per al seu ús, haurà d'anar acompanyada de l'avís que els reguladors no poden confirmar que Emergent hagi seguit les "bones pràctiques recomanades" en la manufactura de la vacuna.





La FDA ha determinat que diversos altres lots no són adequats per al seu ús, però encara s'estan revisant lots addicionals i l'agència mantindrà al públic informat a mesura que es completin aquestes revisions.





A més, la FDA ha estès la data de venciment de la vacuna Janssen COVID-19 refrigerada després de revisar la informació enviada i determinar que la vacuna es pot emmagatzemar a 2-8 graus Celsius durant quatre mesos i mig mesos en lloc de 3 mesos.





Per la seva banda, l'Agència Europea del Medicament (EMA) ha informat aquest divendres del seu coneixement sobre un lot del principi actiu de la vacuna COVID-19 de Janssen "contaminat amb materials per a una altra vacuna fabricada en el mateix lloc", en referència a la planta de Baltimore, "però ha precisat que el lot en qüestió no estava destinat al mercat de la UE".





L'EMA indica, segons la informació disponible, que els lots de la vacuna de Janssen a la UE "no s'han vist afectats per la contaminació creuada", però, "com a mesura de precaució i per salvaguardar la qualitat de les vacunes", les autoritats supervisores recomanen no fer servir els lots elaborats "aproximadament al mateix temps que es va produir la contaminació".