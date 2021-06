El Suprem dóna suport a l'Ajuntament i veu bé regular els pisos turístics a Barcelona

@EP





El Tribunal Suprem ha avalat la regulació dels pisos turístics que l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el 2016 en desestimar un recurs de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur). L'entitat demanava anul·lar el pla urbanístic que els regula, però ara els magistrats veuen "un instrument legítim" per protegir l'existència d'habitatges de lloguer per a veïns.







La sentència del Suprem ratifica la decisió de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ja va anul·lar una part del pla urbanístic, però va avalar limitar l'accés a aquesta activitat econòmica amb una autorització municipal.





Apartur sostenia que els límits que fixa el pla no estaven justificats per raons d'interès general i qüestionava la seva proporcionalitat, considerant-ho una restricció de la lliure competència, el que el Tribunal Suprem descarta.





El consistori ja va derogar el pla urbanístic impugnat, de forma que ara és vigent un de nou aprovat el 2017, però el recurs d'Apartur retreu que conté "les mateixes limitacions que l'anterior", en mantenir l'autorització com a obligatòria i fixar requisits per aconseguir aquesta autorització.





Els magistrats del Suprem finalment han resolt que les limitacions als pisos turístics que va fixar Barcelona s'ajusten tant a la regulació europea com a la legislació espanyola, i consideren tancat el debat "per pura tècnica jurídica".





En la sentència, afirmen que un pla urbanístic com aquest és un instrument legítim per requerir una autorització administrativa als pisos turístics, el que consideren proporcionat i justificat per protegir "la raó imperiosa d'interès general de facilitar l'existència d'habitatges susceptibles d'arrendaments per residència del ciutadà".