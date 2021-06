Els somnis reflecteixen records i anticipen el futur

Els somnis són el resultat d'un procés que sovint combina fragments de múltiples experiències vitals i anticipa esdeveniments futurs, segons les noves proves Cientifíques d'un nou estudi de la Universitat de Furman a Greenville, Carolina de Sud (Estats Units).











Persona dormint / @EP





Els resultats, publicats a la revista 'Sleep', mostren que el 53,5% dels somnis es remunten a un record, i que gairebé el 50% estaven connectats a múltiples experiències passades.









L'estudi també va descobrir que el 25,7% dels somnis estaven relacionats amb esdeveniments imminents específics, i el 37,4% dels somnis amb una font d'esdeveniments futurs estaven relacionats més amb un o més records específics d'experiències passades.





Els somnis orientats amb perspectives cap al futur són proporcionalment més freqüents a última hora de la nit.





"Els éssers humans han buscat comprendre el significat dels somnis durant mil·lennis. Presentem noves proves que els somnis reflecteixen una funció de processament de la memòria. Encara que se sap des de fa temps que els somnis incorporen fragments d'experiències passades, les nostres dades suggereixen que els somnis també anticipen probables esdeveniments futurs ", explica la investigadora principal de la feina, Erin Wamsley.





En l'estudi van participar 48 estudiants que van passar la nit al laboratori per a l'avaluació nocturna de la son mitjançant polisomnografia. Durant la nit, es va despertar als participants fins a 13 vegades perquè informessin sobre les seves experiències durant l'inici de la son, el somni REM i el somni no REM. Al matí següent, els participants van identificar i van descriure les fonts de la vida de vigília per cada somni reportat la nit anterior. Es va analitzar un total de 481 informes.





"Es tracta d'una nova descripció de com els somnis es nodreixen simultàniament de múltiples fonts de la vida de vigília, utilitzant fragments d'experiències passades per construir escenaris nous que anticipen esdeveniments futurs", afirma Wamsley.





Segons la investigadora, l'augment proporcional dels somnis orientats a el futur en les últimes hores de la nit pot ser degut a la proximitat temporal dels esdeveniments vinents.





Tot i que aquests somnis poques vegades descriuen esdeveniments futurs de manera realista, l'activació i recombinació de fragments de memòria rellevants per al futur pot tenir, però, una funció adaptativa.