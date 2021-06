Dirigents d'IU promouen un 'think tank' constitucionalista

Càrrecs i exdirigents d'Esquerra Unida estan avalant un projecte llançat per Guillermo de la Vall que aspira a convertir-se en espai de pensament i acció per debatre i promoure una esquerra no nacionalista, un "think tank".





En el primer acte públic d'El Jacobino, que se celebrarà aquest dissabte, també participarà el filòsof i professor, Pedro Insua, a més d'Ángel Pérez, exdiputat nacional i històric dirigent d'IU Madrid. Atès que De la Vall ha capitanejat fins ara el canal a la plataforma YouTube El Jacobino.

























L'acte públic desvetllarà algunes de les novetats que els organitzadors tenen preparades per als propers mesos, i a més de presencialment, es podrà seguir de manera telemàtica al canal de YouTube. No es descarta que fins i tot membres de Podem, que han acabat allunyant-se d'Esglésies després de la seva gir filonacionalista, puguin amb el temps sumar-se a la iniciativa.











@ElJacobino





Guillem de la Vall, aquest advocat madrileny, vol obrir un fòrum que s'assembli a un think tank amb la intenció d'alimentar el debat sobre una esquerra alternativa al PSOE que sigui contundentment antinacionalista al costat de pensadors i persones destacades de la societat civil com l'escriptor Félix Ovejero, l'advocada feminista, Paula Fraga, l'activista sahrauí, NASARA Iahdih o l'exsecretari d'Estat, Juan Francisco Martín Seco.









El nou projecte d'esquerra, patrocinat per un sector d'IU, vol "superar" l'actual Estat de les Autonomies per la qual cosa el Jacobino se centrarà en la "defensa dels treballadors davant les contínues polítiques de desregularització", segons expliquen els promotors de la iniciativa. També vol "reclamar les polítiques d'habitatge públic necessàries a Espanya o recuperar la sobirania sobre el nostre model productiu". En general, el projecte aspira a "recuperar l'esquerra transformadora espanyola, ara desapareguda en les institucions".