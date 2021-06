Trofeu i logo de l'Eurocopa / @EP





L'Eurocopa 2020 s'havia de celebrar l'estiu de l'any passat, però la pandèmia de la va impossibilitar la disputa de la mateixa. Per això, les autoritats i la UEFA van decidir traslladar-la a juny de 2021. Concretament a divendres 11, quan Itàlia i Turquia donaran el tret de sortida a la competició amb el partit inaugural.





Equips que s'enfrontaran





L'Eurocopa està composta per un total de 24 equips, els quals estan distribuïts en 6 grups amb 4 combinats nacionals que es disputaran entre els dies 11 i 23 de juny. Els primers, els segons i els 4 millors tercers es classificaran per als vuitens de final de la competició que se celebraran a partir del dia 26 de juny. La gran final es disputarà el proper 11 de juliol a l'Estadi de Wembley, a Londres.





SEU I PÚBLIC





En una idea inicial, l'Eurocopa s'anava a celebrar a 12 països diferents i en 12 camps diferents. No obstant això, l'arribada de la pandèmia ha obligat a UEFA a replantejar-se la situació i finalment hauran 11 seus: Roma, Bakú, Sant Petersburg, Copenhaguen, Amsterdam, Bucarest, Londres, Glasgow, Sevilla, Munic i Budapest.





Les dues semifinals i la final de l'Eurocopa es disputaran a l'estadi de Wembley, amb una capacitat per a 90.000 persones, tot i que l'aforament és competència de les autoritats angleses. És l'estadi de les finals, de les copes, FA Cup, Copa de la Lliga i Community Shield, i dels ascensos a la Premier League.





Cada país ha avançat d'una manera diferent durant la pandèmia i això ha afectat directament a la quantitat de públic que tindrà cada estadi. Només el Puskas Arenas, a Budapest, podrà omplir les grades per complet, mentre que Bakú i Sant Petersburg comptaran amb la meitat del seu aforament. I en els estadis restants la capacitat dependrà de l'autoritat de cada país i oscil·larà entre el 22% i el 33%. Segons s'ha informat durant les últimes hores, en tots els estadis s'haurà d'accedir amb una PCR negativa o amb el carnet de vacunació.





GRUP A: SUÏSSA, TURQUIA, GAL·LES I ITÀLIA





Itàlia és la gran favorita d'aquest grup A. Els de Roberto Mancini ve desplegant un gran joc col·lectiu amb Jorginho i Barella al capdavant i amb tan sols 2 derrotes en els últims 3 anys. Les grans amenaces seran Suïssa i Turquia, dos equips ben treballats i amb grans aspiracions per ficar-se en els vuitens de final. I, en principi, Gal·lès hauria de ser la selecció amb menys opcions de les 4, però ja han demostrat en tornejos anteriors que són molt capaços de posar en dificultats a grans combinats nacionals.





Barella i Immobile abans de l'Eurocopa / @EP





GRUP B: BÈLGICA, RÚSSIA, DINAMARCA I FINALNDIA





Bèlgica és una de les candidates a endur-se la corona europea. Des de la solvència de Courtois sota passant per la màgia de jugadors com De Bruyne i Hazard fins a la contundència de Lukaku. Equip temible que tindrà com a principal escull a Rússia, un equip que sempre dóna guerra a les grans cites com ja va demostrar al Mundial de 2018. A més, de Dinamarca i Finlàndia que, al principi, haurien lluitar per la tercera plaça de grup.





Lukaku i De Bruyne, principals armes belgues / @EP





GRUP C: AUSTRIA, PAÏSOS BAIXOS, MACEDÒNIA I UCRAÏNA





És un dels grups més igualats de tot el torneig. Països Baixos arriben amb la gran absència de Virgil Van Dijk, però no per això deixen de ser les grans favorites de el grup. Ucraïna, amb Shevchenko a la banqueta, ha fet un salt molt gran i lluitarà amb Àustria d'Alaba per ficar-se en els vuitens de final. I Macedònia, tot i la gran fase classificatòria que va realitzar, hauria de ser la selecció, a priori, més fluixa de el grup.





Van de Beek durant un partit davant Espanya / @EP





GRUP D: CROÀCIA, REPÚBLICA TXECA, ANGLATERRA I ESCÒCIA





La desequilibrada Anglaterra. Un torrent de joc ofensiu que deixa molts dubtes a la zona defensiva és la principal candidata a emportar-se el primer lloc en aquest grup. Per darrere, l a actual subcampiona del món, Croàcia, busca colar-se, un cop més, entre els 16 millors equips. I, sobre el paper, les dues seleccions menys potents haurien de ser Escòcia i la República Txeca, però no per això rivals senzills.









Anglaterra durant la classificació a l'Eurocopa / @EP





GRUP E: ESPANYA, SUÈCIA, POLÒNIA I ESLOVÀQUIA





Espanya se la juga. Ve de fer males competicions internacionals en els últims anys. Tot el que es genera al voltant de la selcció no sembla conduir a res de bo, però Luis Enrique confia cegament en el grup de jugadors que ha portat al torneig. Com rivals més complicats es troben Suècia i Polònia, dues seleccions molt ben treballades i amb grans jugadors en la parcel·la ofensiva. I finalment, Eslovàquia hauria de ser la que menys problemes plantegi al combinat nacional en aquesta fase de grup.





La selecció espanyola celebrant un gol / @EP





GRUP F: FRANÇA, ALEMANYA, HONGRIA I PORTUGAL





França. La totpoderosa França i la gran favorita a tot. La barreja de joventut, veterania i talent els fan absolutament temibles, però no ho tindran fàcil. Al davant, l'Alemanya de Löw en el seu últim gran torneig amb la selecció i la Portugal de Cristiano Ronaldo, l'actual campiona d'Europa. És el grup de la mort, sens dubte que compta amb una selecció hongaresa que intentarà donar la campanada en algun dels tres complicats xocs que li esperen.





Griezmann amb França / @EP