El sector de les residències reclama Generalitat que prioritzi a la gent gran

Residència / @EP



El sector de les residències a Catalunya ha demanat a el nou Govern de la Generalitat que aquesta legislatura prioritzi a la gent gran, que han patit especialment la pandèmia de Covid-19, i han apostat per un model residencial "centrat en la persona".





Així s'han expressat la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra), Cinta Pascual, i el president de la Unió de petites i Mitjanes Residències (Upimir), doctor Vicente Botella.





Pasqual ha dit que "també cal acabar amb les llistes d'espera, que a Catalunya és de 438 dies, i avançar cap a un sistema més flexible, en què la coordinació sanitària sigui una realitat, i es compleixin les hores de metges i infermeres ".





Botella ha afirmat: "No volem ser centres sanitaris, sinó socials. Hem comprovat que sanitarizar una residència no és la sortida, sinó que s'ha de potenciar la sociabilitat i aconseguir espais on la gent tingui motius per viure".





Els responsables d'Acra i Upimir han reivindicat la feina feta durant la crisi de l'coronavirus en els asils, han recordat que ningú estava preparat per a una pandèmia com aquesta i han coincidit a lamentar l'abandó que van patir a l'inici.





VISTA ENRERE



Amb la gran majoria dels seus residents vacunats i el pitjor moment de la pandèmia de l'coronavirus lluny, Pascual i Botella han constatat que la situació en què es troben ara els centres és molt millor que a l'inici de la crisi.





"No hi ha color. La vacuna ens ha canviat la vida, ja des de la primera dosi, encara que seguim anant amb compte", ha afirmat Pascual, que ha sostingut que Catalunya ha estat una de les comunitats que millor ha funcionat en els últims mesos a l'àmbit de les residències.





"S'han anat millorant coses, i estic segura que la coordinació sociosanitària millorarà encara més, però cal estar molt a sobre, en altres territoris d'Espanya hi ha immobilisme", ha dit la presidenta d'Acra, que ha reclamat inversions per al sector.





El president de Upimir ha declarat que el principal problema a les residències va ser sanitari i no social, que van faltar materials i EPI i que les residències van fer una bona feina: "Vam sortir moralment reforçats, ho vam fer molt bé i ho vam passar molt malament".





Amb tot, ha lamentat el dany que ha causat la pandèmia en la imatge de el sector - "Ens costa molt que la gent vulgui venir a les residències" - i les conseqüències econòmiques que ha tingut, encara que confia que millorarà.





FUTUR



Pascual i Botella han augurat que una crisi com l'actual no es tornarà a donar però que, si es donés, el sector i les administracions estan molt més preparats i han après de les experiències passades.





"Hem après a fer plans de contingència, a fer servir EPI ja coordinar-nos amb Salut. Si tornés a passar, sabem el que hem de fer", ha afegit Botella, que ha reivindicat l'ajuda que els van brindar els sanitaris en els pitjors moments de la crisi.





"Es em fa difícil imaginar una altra Covid, però si tornés, segurament patiríem, perquè les coses sobtades sempre són difícils, però hauria de ser una situació molt bèstia perquè no sabéssim reaccionar", ha defensat Pascual.