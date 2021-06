La vicepresidenta Carme Calvo obligada a rectificar

Des de finals d'octubre de l'any passat fins al 9 de maig, l'Executiu va limitar les entrades i sortides dels territoris autonòmics utilitzant estat d'alarma, exceptuant, entre altres causes, quan es necessitava complir obligacions laborals.





Carmen Calvo / @ EP





No obstant això, van ser diversos els ministres que van plantejar la seva agenda dels divendres com a via per acudir a les seves províncies d'origen en dates que confinaven amb els caps de setmana i això els permetia desplaçar allà evitant les restriccions de mobilitat imposades pel coronavirus.





Tal és el cas de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que el divendres 11 de desembre va acudir a un acte de memòria històrica, i va programar la visita d'una exposició a la Diputació de Còrdova a només 1,3 quilòmetres de casa a la capital cordovesa, a el mateix temps que tant Andalusia com Madrid, ciutat en què resideix per raó del seu càrrec, romanien confinades.







No es considerava un desplaçament essencial, perquè la vicepresidenta podia haver delegat la seva representació en la Delegació de Govern a Andalusia, a la Subdelegació de Govern a Còrdova, o en un alt càrrec de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica però hi va anar.





Un altre dels viatges polèmics de Calvo el va realitzar a Sevilla el 21 de desembre, amb el motiu de participar en el lliurament dels XVI Premis Plaça d'Espanya.





El Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, va rebre la petició d'informació d'un ciutadà que reclamava conèixer si Carmen Calvo comptava amb permís per traslladar-se a altres comunitats autònomes, estant confinades pel Covid, mentre la resta de ciutadans no podien desplaçar-se de la capital d'Espanya a Andalusia o viceversa, llevat de les excepcions taxades.





Es dóna la circumstància que, en el viatge a Còrdova -Calvo viu al barri d'Alonso Martínez-la Comunitat de Madrid mantenia tancada la seva regió des del 4 fins al 14 de desembre.

Calvo es va negar a facilitar informació. Un cop analitzada la sol·licitud, el departament que dirigeix Carmen Calvo va respondre que "s'entén per informació pública tots aquells continguts o documents que estiguin en poder de l'Administració" i va denegar la petició ".





Davant aquesta resposta, el ciutadà va presentar una reclamació a Consell de Transparència i Bon Govern, que va remetre l'expedient al ministeri de Carmen Calvo després de considerar pertinent revocar la resolució d'inadmissió.





Un mes després, el Ministeri de la Presidència ha hagut de justificar que la vicepresidenta va realitzar dos desplaçaments a la Comunitat d'Andalusia, amb dates de 11 de desembre de 2020, a Còrdova, i 21 de desembre, a Sevilla, afirmant que les dues les va realitzar en la seva condició de membre de Govern i per motius laborals i institucionals.