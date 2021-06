¿Es pot sobreviure dins d'una balena?

@EP





La resposta és sí. El bussejador Michael Packard es trobava en les aigües de Provincetown, als Estats Units, quan una balena es va empassar. El nord-americà buscava llagostes i es va veure sorprès per una balena geperuda. Va estar de 30 a 40 segons a la boca de l'animal fins que el va escopir. Per sort, Michael només ha patit alguns blaus i s'ha quedat amb una gran història per explicar.





"La seva boca és bastant gran, però la seva gola és força estreta, no hi ha cap oportunitat que pugui empassar una cosa tan gran com un home", va explicar Jooke Robbins, directora d'estudis de les balenes geperudes al centre costaner de Provincetown. "Es llancen amb la boca oberta, s'empassen peixos i aigua molt ràpidament, i després rebutgen l'aigua a través de les seves barbes", va afegir la directora.





La realitat és que Michael Packard no ha patit prou feines danys i té una gran història que explicar després de sobreviure a l'interior de la balena durant alguns instants.