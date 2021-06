El G7 disposat a acabar amb l'evasió fiscal generalitzada

Durant els últims deu anys s'han generalitzat les pràctiques d'evasió fiscal s'han generalitzat. Un dels últims casos en ser revelat ha estat recentment quan el diari The Guardian va donar a conèixer que una subsidiària irlandesa de el gegant Microsoft IT no havia pagat l'impost de societats en l'últim any, tot i haver obtingut 315 milions de dòlars en beneficis. Rodó Island One, que cobra tarifes d'usuari pel programari de Microsoft, està domiciliat a Bermuda per raons fiscals per evadir impostos.





Un impost global per a un món globalitzat / @EP





La fiscalitat corporativa internacional ha estat dissenyada fa un segle per protegir les multinacionals de les administracions. Però des de finals de segle XX i especialment amb l'arribada d'Internet, l'equilibri de poder s'ha invertit.





Els membres del G7 ha anunciat un acord sense precedents sobre un impost corporatiu global mínim, per fer que les multinacionals més grans del món paguin una taxa impositiva corporativa de al menys el 15%.





Ara, la proposta fiscal, impulsada assíduament pel president, Joe Biden, buscarà el suport del grup de nacions del G20, els ministres de finances estan programats per reunir a Venècia al mes de juliol.





Aquest mínim de el 15% no és molt més alta que les taxes impositives que ja estan en països com Irlanda i Suïssa, i lluny de la taxa desitjada del 21% per Joe Biden. No obstant això marca un principi important de cooperació entre estats i la represa de l'control de polítiques d'entorn empresarial. Es podria dir que és bastant ajustat i les grans empreses no poden recriminar de ser abusiu.





Tal com informen des de The Guardian aquest sobtat canvi de rumb és fruit de diversos factors. Els desafiaments esmentats acumulats pels governs a causa de la pandèmia de Covid-19 i l'explosió de beneficis dels gegants tecnològics durant successius confinaments.





La secretària del Tresor dels Estats Units, Janet L. Yellen, va dir que l'impost mínim global "posaria fi a la carrera a la baixa en els impostos corporatius i garantiria l'equitat per a la classe mitjana i els treballadors als Estats Units i a tot el món ".