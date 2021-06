Ganímedes, el satèl·lit més gran de sistema solar

Ganímedes és el satèl·lit natural més de el Sistema Solar i l'única amb camp magnètic propi. Però no ha estat fins fa pocs dies quan una sonda de la NASA va captar imatges de la lluna a 1.000 de distància, el més a prop que qualsevol nau s'ha pogut apropar a més de 20 anys. Gràcies a aquesta proximitat, s'han aconseguit imatges de un gran detall, incloent cràters. Per fer-nos una idea, des de la NASA han elaborat aquesta infografia on es demostra que Ganímedes és més gran que la Lluna.













Les imatges que han arribat provenen de la JunoCam i de la Unitat de Referència estel·lar. Cadascuna ha pogut captar diferències i obtenir més informació d'aquest satèl·lit gegant. Ganímedes té tres capes. Un nucli de ferro que genera el camp magnètic; un mantell rocós que envolta el nucli i un casquet de gel que envolta el mantell i al nucli.









L'objectiu de la sonda Juno és la d'enviar la major informació possible per entendre l'origen i l'evolució de Júpiter, el planeta més gran de el sistema solar. A més, també es busca identificar la matèria de la qual està fet Júpiter i què quantitat d'aigua hi ha a l'atmosfera profunda de la planeta.