Fernando Savater: "En democràcia hi ha dret a la diversitat, no hi ha diversitat de drets"

Davant la cita de Colom aquest diumenge la Fundació Llibertat ha publicat unes declaracions de Fernando Savater que acudirà a la protesta contra els "indults" als líders del "Procés". Les idees d'aquest basc de 73 anys, que s'autodenomina "filòsof de companyia", sobre està qüestió es sostenen sobre el seu propi pensament.







Preguntat insistentment sobre Vox, Savater afirma "parlem d'aquells amb els que no em manifestaré: cap separatista, ningú que cregui en territoris i no a l'Estat democràtic"





-De manera que vas a manifestar-te amb Vox ...

-Perdó, parlem d'aquells amb els que no em manifestaré: cap separatista, ningú que cregui en territoris i no a l'Estat democràtic, cap partidari de l'Espanya buidada d'Espanya i farcida de pobles, amb la qual indigestos que són.





-Ja, però llavors Vox ...

-No, un moment. Jo em manifestaré a favor de la concòrdia.





-Veus? Doncs res de Vox ...

- Voler concòrdia és voler fora de la llei als que sembren discòrdia, als molestos, als quals no dialoguen més que amb ells mateixos, és a dir amb els que els donen la raó. Defensar la concòrdia és blindar els que no volen res fora del constitucional ... ni la concòrdia si més no.





-És clar, però Vox ...

- No és obligatori que els polítics siguin simpàtics o estiguin en l'ona, però sí que defensin la ciutadania lliure i igual de tots els espanyols. En democràcia hi ha dret a la diversitat, però no hi ha diversitat de drets. No hi ha drets territorials, drets de la gleva: això sí que és ultradreta!





-Reconoceixeràs que Vox ...

-Doncs no, no m'agrada la moderació quan consisteix a no formar escàndol a favor de les llibertats de tots i de la unitat de país en què es funden. He viscut envoltat de moderats al franquisme, al País Basc separatista, entre moderats que no volen buscar embolics amb el nacionalisme català, etcètera ... He arribat a la conclusió que avorreixo als moderats de les bones causes perquè de fet fomenten les males .





-Però no em neguis que Vox ...

- Saps el que nego? Que això vagi només de l'indult als independentistes. El que el Govern pretén és indultar l'independentisme i potser després condemnar el constitucionalisme per revengista.





