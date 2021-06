Les petites Ana i Olivia van ser assassinades pel seu pare que ho hauria planejat tot

@EP





Tomàs Gimeno, pare de les nenes Anna i Olivia, de tan sols un i sis anys, presumptament va matar a les seves filles a casa d'Igueste de Candelaria, embolicant-després en tovalloles i introduint-les en bosses d'escombraries que va llançar a la mar subjectes a una cadena, un cap i una àncora. La jutgessa ha canviat l'ordre de detenció i la demana ara per dos delictes d'homicidi.





Així ho recull la interlocutòria de la magistrada del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 3 de Güímar, que s'ha conegut en el dia d'avui, i que també revela que Olivia, el cos va ser trobat dijous passat, va morir de mort violenta, de tipus homicida, com a conseqüència d'un edema agut de pulmó.





El 27 d'abril, Tomás va acordar amb Beatriz passar la tarda amb les seves filles, el que implicava recollir-les cap a les 17.00 hores i portar-les de nou a casa a les 21.00 hores. A continuació, Tomás va dur a Olivia a classes d'alemany, on acudia els dimarts i dijous.







En aquest instant, Tomàs va lliurar a la seva parella, directora de centre, un estoig llapis amb cinta d'embalar, demanant-li que li truqués a les 23.00 hores de el mateix dia. Malgrat això, va obrir l'estoig cap a les 17.20 hores, trobant en el seu interior un feix de diners per import de 6.200 euros i una carta acomiadant d'ella.





Després de sortir de centre, Tomás es va dirigir amb les nenes a casa dels seus pares a Santa Cruz, deixant allí a Anna i portant a Olivia a classes de tennis fins aproximadament les 18.30 hores. Aquesta circumstància la va aprofitar Tomàs per acudir fins a la Marina de Santa Creu, on va estacionar el seu cotxe a les 17.50 hores a l'altura del pantalà en què mantenia atracat el seu vaixell per provar el motor, abandonant la Marina poc abans de les 18.00 hores.





Després de recollir a Olivia, va tornar a el domicili dels seus pares, on va romandre fins a minuts abans de les 19.30 hores. Tot just quinze minuts després, Tomás va arribar a casa a Igueste de Candelaria. Presumptament, en aquesta finca Tomàs va donar mort a les seves filles, embolicant-les en tovalloles i introduint-les en bosses d'escombraries i aquestes en bosses d'esport, que va col·locar al seu cotxe.





A les 21.05 hores, Tomás es va desplaçar amb el seu vehicle, a l'interior presumptament es trobaven els cossos sense vida de les seves filles, fins a Santa Creu, parant un moment a casa dels seus pares, on d'amagat va deixar el seu gos, dues targetes de crèdit amb les seves claus i dos jocs de claus d'un Alfa Romeo que havia deixat la matinada el mateix 27 d'abril, cap a les 00.30 hores, a la finca on exercia la seva activitat professional, situada a Guaza.





Beatriz va arribar a les 21.00 hores a el domicili de Tomàs, a qui va trucar per telèfon i qui li va dir que anaven a menjar alguna cosa i que el deixaria a les nenes a casa. No obstant això, poc abans de les 21.30 hores Tomàs va tornar fins a la Marina. Després estacionar el vehicle, va realitzar tres viatges des del cotxe fins a la seva vaixell per portar diferents objectes, entre els quals hi havia les bosses d'esport a l'interior presumptament es trobaven els cossos d'Olivia i Anna. Finalment, a les 21.40 hores va salpar amb l'embarcació.





A les 21.50 hores Beatriz va cridar de nou a Tomàs, qui li va comunicar que ja estava fora de l'illa amb les nenes. Poc després, li va telefonar de nou i Tomàs li va dir que ja no anava a veure ni a les nenes ni a ell, que s'anava amb elles i que anava a començar una nova vida. A les 22.30 i a les 22.40 hores, Beatriz va repetir la trucada, ja des del Port de la Guàrdia Civil, sent la resposta de Tomàs la mateixa, tot i que va intervenir un agent de la Guàrdia Civil.





Llançades a EL MAR





Quan ja estava prou allunyat de la costa i sobre una zona que coneixia profunda, cap a les 22.30 hores, Tomás va llançar a la mar des del seu vaixell les bosses d'esport que contenien en cos sense vida de la seva filla Olivia i presumptament el de la seva filla Anna, ambdues amarrades a una àncora per mitjà d'una cadena i un cap, quedant les bosses, al costat de l'àncora, dipositades a el fons de la mar.





A les 22.30 hores, Tomás va tornar a trucar a Beatriu, arribant a dir-li que ell no podia permetre que les seves filles creixessin sense el seu pare. A les 22.44 hores el telèfon de Tomàs aparentment es va quedar sense bateria, pel que va decidir tornar a port.





A la bocana de la dàrsena Pesquera, cap a les 23.15 hores, Tomás es va creuar amb una embarcació de la Guàrdia Civil, que va realitzar una proposta de sanció contra ell per incomplir el toc de queda. Seguidament, va tornar a atracar el seu vaixell. A les 23.45 hores, Tomás es va dirigir a una gasolinera propera i va comprar un carregador de mòbil, cigars i aigua, tornant minuts abans de les 00.00 hores a la Marin a, dirigint amb el vigilant de seguretat a la seva oficina a carregar el mòbil. A les 00.27 hores, Tomás va tornar de nou al seu marc i va salpar per última vegada.





Tomàs va tornar a parlar a les 01.28 hores amb Beatriz, qui li va plantejar que les nenes necessitarien a la seva mare, al que ell va contestar que sabia que això li costaria però que amb el temps estarien bé amb ell, ja que tenia prou diners per viure. A les 02.11 hores parla per última vegada amb Beatriz, acomiadant definitivament. A més, va manar diversos missatges de comiat als seus amics, als quals va comunicar que els deixava diverses de les seves pertinences, i al seu pare, dient-li que ho sentia de veritat, que ho sentia per ell, però que necessitava això i que per fi estaria bé i com volia. L'últim missatge el va remetre a les 02.27 hores.





A les 17.37 hores de l'28 d'abril, el seu vaixell va ser localitzat al mar buit i a la deriva a l'altura del Puertito de Güímar. Durant la seva remolc fins al port de Santa Creu va ser localitzat flotant al mar el maxi cosi d'Anna.





Finalment, el passat dijous el vaixell oceanogràfic 'Àngels Alvariño' va localitzar les dues bosses d'esport, una d'elles trencada i buida i l'altra contenint el cos sense vida d'Olivia, amb llasts en el seu interior i subjectes al seu torn a una cadena, un cap i una àncora.