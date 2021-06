Luís García Berlanga rep un homenatge institucional pel seu centenari

@EP





Luís García Berlanga ha rebut un homenatge al Palau de la Generalitat aquest dissabte per complir cent anys del seu naixement. A la gala, representants públics i de el món de la cultura han reivindicat el seu llegat.





L'acte institucional ha comptat amb la participació de el president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, Mariano Barroso i el fill de el director, Fernando García Berlanga, entre d'altres. Per a l'ocasió, al Palau de la Generalitat per primera vegada ha albergat una pantalla de cinema per a repassar les diferents etapes de la filmografia del cineasta valencià.







Mariano Barroso ha assenyalat que "poques vegades una figura aglutina tants acords entre tots els sectors", a nivell social, ideològic i cultura, perquè "ningú no s'atreveix a qüestionar a Berlanga, des de cap costat", i "això és una cosa que passa amb molt poques figures ". "Necessitaríem un grapat de 'lluïsos' per ser capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos", ha afirmat.







Així mateix, el fill del cineasta ha donat les gràcies a les institucions que donen suport a l'Any Berlanga en nom de la família de el director i ha subratllat el "deure d'aconseguir que la gent més jove s'acosti al seu cinema, el conegui i reconegui la seva figura ".