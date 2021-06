Pablo Casado, Santiago Abascal i Inés Arrimades se citen aquest diumenge a Colón contra els indults

@EP





Els presidents del PP, Vox i Ciutadans, Pablo Casado, Santiago Abascal i Inés Arrimades, respectivament, acudiran aquest diumenge a la concentració de la plaça de Colón de Madrid en contra de la concessió d'indults als condemnats pel 'Procés' que ha convocat a les 12.00 hores la plataforma Unió 78. No obstant això, no es faran una foto conjunta com la que els líders d'aquestes formacions van protagonitzar en una manifestació similar al febrer de 2019.





La famosa 'foto de Colom' de febrer de 2019 --que van convocar llavors els partits en contra d'una negociació amb els independentistes que inclogués la figura d'un relator i per exigir eleccions anticipades-- va reunir Casado, Abascal i Albert Rivera però no es preveu que es repeteixi en aquesta ocasió. A l'espera de conèixer on s'ubicarà cada partit a la plaça, és possible que els líders ni tan sols arribin a creuar-se.





REBUIG A la "magnanimitat" QUE DEMANA SÁNCHEZ





Segons els promotors, es tracta d'una concentració "transversal" on persones amb "ideologies diferents", també "moltíssimes" que han votat al PSOE, es mostraran "unides en defensa del comú". "Aquí tots tenim el mateix carnet" i "som espanyols, defensem la democràcia i la Constitució" a més de "la unitat de la nació espanyola", en paraules de l'expresidenta d'UPyD. A l'escenari de Colom no es preveu que hi hagi representants polítics sinó només membres d'Unió 78, segons fonts de la plataforma convocant.





Aquesta protesta es produeix uns dies després que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, demanés des de l'Argentina "compressió i magnanimitat" a la societat espanyola en defensa dels indults i subratllés que, tot i que entén "les objeccions", "l'objectiu val la pena "perquè cal donar passos en" la distensió de la convivència ".





CASAT ACUDIX A COLOM PERÒ EL PP TAMBÉ POSARÀ TAULES DE SIGNATURES





De moment, no es preveu que tots els càrrecs 'populars' acudeixin en bloc, ja que molts d'ells assisteixen "com a ciutadans" a una protesta organitzada per la societat civil.





Des de 'Gènova' neguen que d'aquí a el partit hagi diferències internes sobre el seguiment d'aquesta manifestació i, com a prova d'això, han difós declaracions del Feijóo o Mañueco donant suport a la iniciativa i expressant el seu rebuig als indults.





A part d'acudir a Colom, i per exhibir múscul territorial a diferència de Vox o Cs, el PP portarà aquest diumenge les seves taules de recollida de signatures contra els indults a les places de la Constitució de les principals ciutats tot Espanya per facilitar que també puguin expressar el seu rebuig aquells ciutadans que no podran desplaçar-se a la plaça madrilenya. A més, organitzacions com el PPCV ja han avançant que el 13J celebrarà actes de protesta contra la mesura de gràcia en els seus tres províncies.





VOX es bolcarà en la PROTESTA, fins i tot amb AUTOBUSOS





Per la seva banda, Vox es bolcarà en la protesta amb una àmplia delegació encapçalada pel seu president, Santiago Abascal, i autobusos des de diferents províncies espanyoles. Vox ja havia assegurat que es mobilitzaria contra els indults tant amb accions institucionals com en els tribunals i mobilitzacions al carrer.





Per això, es va sumar a la convocatòria de 'Unión78' així que va ser anunciada i serà secundada per la seva cúpula pràcticament a el complet. També es desplaçaran a Madrid molts dels seus dirigents provincials i simpatitzants des de diferents punts d'Espanya gràcies a autobusos organitzats pel partit.





La delegació de Vox té previst congregar-se en una part de la plaça de Colón sense identificacions partidistes i acompanyats de banderes d'Espanya, segons han explicat durant l'última setmana. A més, han insistit que ells no estan preocupats pel fet que hi hagi o no foto amb els dirigents de la resta de partits.





En qualsevol cas, Vox ja ha dit que per a ells la protesta va més enllà dels indults i també aprofitaran la concentració per mostrar el seu rebuig a el camí recorregut durant els últims anys pel que fa a Catalunya, incloent la gestió de el Govern de Mariano Rajoy de l' 'Procés '.





CS DIU QUE PARTICIPEN COM "CIUTADANS DE A PEU"





Per part de Ciutadans, han confirmat la seva assistència la presidenta de el partit, Inés Arrimades; els vicesecretaris generals, Edmundo Bal i Daniel Pérez Calvo; i el líder de Cs al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa.





Des de la formació taronja insisteixen que aquests dirigents participen "a títol personal" i "com a ciutadans de a peu" en una concentració convocada per una plataforma civil que, segons recorden, ha demanat que el protagonisme no sigui per als partits polítics. En Cs sostenen que diumenge es manifestaran milers de persones que, havent votat a diferents partits, també al PSOE, coincideixen a exigir Sánchez que respecti la sentència del 'Procés'.





Abans que es convoqués la manifestació d'aquest diumenge a Madrid, Cs va cridar a concentrar-se aquest divendres a Barcelona, davant la delegació de Govern, per demanar que no s'indulti als presos independentistes i, en nom dels catalans constitucionalistes, deixar clar a el Govern que els seus drets "no es venen".