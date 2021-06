@EP





Saben quants estrangers hi ha a Espanya, segons les dades oficials? Doncs al voltant de vuit milions censats, i segurament un parell de milions més sense papers, és a dir que no figuren en les dades oficials.







Dels 48 milions d'habitants legals, treballen, treballem, escassament 19 milions de persones, és a dir, una de cada tres, contribuint a el manteniment de les altres dues, a través de la família, la jubilació, l'assegurança d'atur, pensions de invalidesa, salaris socials de les comunitats autònomes, etc.





Del col·lectiu d'estrangers, entre vuit i deu milions de persones, repeteixo, només treballen legalment un milió sis-cents mil, únicament el deu per cent dels cotitzants a la seguretat social. La ràtio d'estrangers que treballen a, doncs, molt inferior a l'espanyola: un de cada cinc. Els quatre restants viuen -o sobreviuen de les seves famílies, de les ajudes socials, que aquí donem a propis i estranys, de Càritas, menjadors socials, etc.





I, per descomptat, de l'economia submergida. A la casa on viu, hi ha trenta veïns, i al menys una dotzena de famílies tenen assistentes domèstiques estrangeres, segurament totes -o gairebé totes- sense assegurar, cobrant en diner negre ...





La majoria dels nyaps a domicili: pintors, paletes, electricistes ..., són realitzades per estrangers, que a sobre tiren els preus, ja que com no es molesten a donar-se d'alta, pagar a Hisenda i la Seguretat Social, etc., poden treballar a preus molt inferiors a l'autònom que està legalitzat i suporta un quaranta per cent de costos socials i fiscals.





O l'ample món de la prostitució, majoritàriament femení, tot i que també hi ha masculina, que segons les males llengües ocupa entre 300.000 a 500.000 persones, sent la major part estrangeres, i que per descomptat, donada la nostra tradicional tendència a negar el que és evident, no té cap regulació, fet que suposa zero ingressos per a l'Estat.





Això suposa una desatenció sanitària preventiva d'aquestes persones, que no passen revisions mèdiques setmanals, ni se'ls vacuna degudament, propagant nombroses malalties entre la població espanyola, i tenint a la llarga un alt cost per a la seguretat social, baixes laborals, i fins i tot morts .





En l'època del General Franco, tan 'mojigato' segons els historiadors, la prostitució estava reconeguda oficialment; les prostitutes tenien un carnet professional i havien de passar periòdicament pels serveis mèdics corresponents, incapacitats per treballar quan tenien alguna malaltia de transmissió sexual, fins que curessin. Però les pressions de l'ONU, sempre tan obstinada a negar l'evident, van fer que Espanya acabés suprimint legalment la prostitució, que no de facto, ja que és evident que existeix des del principi dels temps i seguirà fent-ho fins al final del món ...





Totes aquestes persona utilitzen el sistema sanitari, i no es priven fins i tot de portar als seus pares, germans o fills, perquè siguin atesos pels nostres millors especialistes. Total, és gratis ... Al privar-se a molts d'ells de la cartilla sanitària, anys ha, doncs res aporten al manteniment de país i de la seguretat social, han descobert un forat en el sistema que utilitzen de forma abusiva: els serveis d'urgències.





Només cal fer una volta per qualsevol dispensari d'urgències per veure que està absolutament col·lapsat d'estrangers, la majoria no tenen "dret" a l'assistència, però que els facultatius no poden denegar-los, sota pena d'incórrer en un delicte de denegació d'auxili. S'imaginen vostès que un indocumentat mori en un centre sanitari, sense ser degudament atès? El metge corresponent ràpidament seria encausat penalment, i expedientat disciplinàriament, a més de sortir a la premsa, per a públic escarni i desprestigi professional.





Amb posterioritat va tornar a donar-se'ls accés a l'assistència sanitària, amb el simple empadronament, i sense necessitat de cotització alguna ... (En algunes ciutats s'han descobert pisos i locals amb 80 o 90 persones empadronades "residint" -és d'un dir-, en 40 o 60 metres quadrats de superfície).





Els estrangers assisteixen a les nostres escoles i instituts públics, i gairebé monopolitzen les beques de menjador, que es donen a les famílies necessitades, desplaçant als espanyols en mala situació, en benefici d'estrangers que mai han aportat un euro -i molts tampoc pensen fer-ho - a la Hisenda i Seguretat Social espanyoles.







En tots els països civilitzats es controla l'entrada de familiars dels treballadors estrangers, procurant evitar que el país s'ompli de nens i ancians procedents d'altres nacions, amb el sobre cost que això suposa. Menys aquí.





Qualsevol marroquí que es preï, i es preen tots, porta amb si a la seva dona, els fills, els pares i, si m'apuren, fins als sogres. Total, una persona treballant, en el millor dels casos, i vuit o deu rebent assistència sanitària, ajudes socials, ocupant places escolars, col·lapsant els hospitals i centres de salut, etc.





En resum, aquesta xifra, a tota llum excessiva d'estrangers que no fan res, més que viure de nosaltres, no amb nosaltres, realment no és preocupant? No hauríem de limitar l'entrada i permanència de persones que no treballen -o fan com que no treballant i tampoc acrediten disposar de mitjans econòmics per viure per compte propi? No podem ser el paradís dels que creuen que tot és gratis.





Sembla obvi que a Espanya tots som iguals, però els espanyols primer ...