@EP





El Carrer Gran de Sant Andreu modificarà el seu sentit de circulació a mitjans de juny per intentar alleugerir el volum del trànsit i facilitar un itinerari alternatiu pels vehicles autoritzats i de mercaderies. El districte de Sant Andreu proposarà actuacions estructurals amb la participació veïnal i les valoracions tècniques necessàries.





El sentit de circulació es veurà afectat entre els carrers de Malats i Joan Torras. S'implantarà una senyalització específica i s'eliminaran alguns fitons del carrer Servet. L'objectiu que se segueix es intentar alleugerir la càrrega de trànsit, ja que s'ha vist incrementat en els darrers mesos. La implantació d’aquestes intervencions s’iniciarà el dissabte 19 de juny.





Per poder fer aquesta modificació s'ha dut a terme un anàlisi realitzat pel districte, l'Àrea de Mobilitat i la Guàrdia Urbana, on s'ha tingut en compte el volum de trànsit que hi havia. Després d'aquest estudi, s'ha decidit implantar una sèrie d'actuacions per facilitar la circulació i disminuir el volum de vehicles.





Pel que fa a la senyalització, s'implantaran senyals de prohibició de pas de vehicles de mercaderies al carrer de Segarra i de restricció d'accés a vehicles autoritzats al carrer de Gran de Sant Anderu i al carrer Segarra.