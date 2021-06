Accident mortal entre una motocicleta i una furgoneta a Moià, Barcelona

@EP





El conductor d'una motocicleta ha mort aquest dissabte en un accident després de topar amb una furgoneta per causes que encara s'estan investigat en la via C-59 a Moià (Barcelona), ha informat el Servei Català de trànist (Sct) aquest diumenge.





Després de rebre l'avís a les 21.24 hores, els Mossos d'Esquadra van activar dues patrulles; també es van activar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues més de el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), que van traslladar la conductora de la furgoneta, ferida menys greu, a un centre de salut de Moià.





Amb aquesta víctima, de 56 anys i veí de Caldes de Montbui (Barcelona), són 54 les persones que han mort a causa d'un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya des de l'inici de 2021.