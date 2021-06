Els indults no beneficiaran els exiliats

@EP





La presidenta de Parlament, Laura Borràs, ha afirmat que els indults per als líders independentistes empresonats per l'1-O podrien arribar aquesta setmana que, encara que de totes maneres considera que "arriben tard".





En una entrevista a TV3 ha defensat que ni Junts ni el secretari general del partit, Jordi Sànchez, renúncia a la unilateralitat com a via possible per assolir la independència, després que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, afirmés la setmana passada en una carta que aquesta via no és viable ni desitjable.





Ha reiterat que, tot i que agraeix els indults, aquesta mesura no és "la solució al conflicte polític que té persones a l'exili i en els tribunals" ni relaxa la causa general, diu, que veu en contra de el moviment independentista.





Preguntada per la manifestació convocada aquest diumenge a Madrid per rebutjar els indults, Borràs ha assegurat que li sembla "trist que hi hagi gent incapaç de tenir un exercici d'empatia amb les persones que estan patint" i ho veu com un acte de venjança.





TAULA DE DIÀLEG AMB EL GOVERN



D'altra banda, ha sostingut que la taula de diàleg entre Generalitat i Govern central "no ha donat fruits i és difícil que els pugui donar", pel que ha insistit en impulsar una estratègia independentista unitària coordinada amb altres actors de el moviment. Ha defensat que l'1-O va ser una victòria i que el Govern també ho percep així perquè "des d'aquest moment fins llavors, hi ha hagut aquesta via de la repressió".