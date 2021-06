Tomàs Gimeno portava un any vexant i denigrant a la mare d'Anna i Olivia

La jutge que investiga el crim de les nenes Anna i Olivia a mans del seu pare, Tomàs Gimeno, ha certificat a través d'un acte el que la Guàrdia Civil sosté des del principi de la investigació: que el pare va voler fer patir el més possible a Beatriz, la mare, amb la mort de les seves filles.



















Assevera també la magistrada que els antecedents de la tragèdia es remunten a un any enrere quan la relació entre Tomàs i la mare de les nenes es va trencar i aquesta última va refer la seva vida.





"Des de llavors, Tomás va mantenir de forma constant un tracte vexatori i denigrant" cap a la seva exparella, "dirigint-li diàriament comentaris desqualificatius, ofensius i ultratjants, en particular enfocats a menysprear-per haver refet la seva vida amb una nova parella, manifestant a més, de manera reiterada, que no tolerava que [la seva nova parella] compartís moments amb les seves filles ", relata la jutge.







A la part estrictament judicial, la jutge titular de Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Güimar (Santa Creu de Tenerife), ha declarat la seva pèrdua de competència sobre les actuacions, "per correspondre, d'acord amb els delictes presumptament comesos dels que ja es compta amb indicis objectius, a el Jutjat de Violència sobre la Dona de Santa Creu de Tenerife ", al tenir la mare de les petites seu domicili en aquest partit judicial.









La magistrada, que apunta que el doble crim es va cometre a la seva finca d'Igueste de Candelaria i precisa en un acte que "Tomás els va donar mort de forma planificada i premeditada per provocar un inhumà dolor a la seva exparella".





L'home es va procurar, continua, un lloc profund de la mar en què va pensar que mai s'anava a buscar per augmentar així la "angoixa" de la mare. El pla de Tomás Gimeno, diu la magistrada, va ser "atroç" per infringir la seva exparella, afegeix, "el major dolor que va poder imaginar.

A més, la magistrada es deté en els missatges previs que Tomàs va llançar a Beatriz. "No puc permetre que creixin sense mi", va dir a la seva exnòvia quan el va advertir que les hi portava i que no les tornaria a veure.





Tomàs Gimeno, insisteix la magistrada, va triar llocs allunyats de la costa i profunds on, reitera, "pensava que mai les trobarien". La intenció de danyar el més possible a Beatriz va anar més enllà, tal com testifica la jutge, perquè, sosté, "va anunciar a la seva ex parella i al seu entorn més proper que s'anava amb les nenes i que no els tornarien a veure" i en realitat les havia matat. "De manera deliberada buscar deixar a la mare en la incertesa".