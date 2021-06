Saps el que odia Risto Mejide?

Risto Mejide / @EP













Mireia Decler volia embruixar a tots amb la seva veu i no només perquè fos fan incondicional de Harry Potter. Però aquesta cantant no s'ha trobat amb el suport de Danna Paola, Risto Mejide ni Isabel Pantoja, ja que cap ha licitat per ella. Després de la valoració Risto ha tingut una topada amb una noia de el públic.









Mery Santaolalla ha pres la paraula i el primer que ha esmentat és que ella també és fan de Harry Potter i a més, és tiktoker, lazando una pulla Risto, que prèviament havia dit que odiava les dues coses.





"El terme odiar és molt lleig, no et porta a res de bo", deia Mery, al que Risto li contestava que això no era veritat: "Et dic una cosa, si no saps odiar, no pots estimar. Amb l'edat, aprens a descartar aquelles coses que no vols en la teva vida. Jo odio les coses que em fan perdre el temps com, per exemple TikTok o aquesta conversa ".