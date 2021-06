Garzón: "No em veig com a candidat a Andalucía"

@EP





El ministre de consum i coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, ha deixat clar que no es veu com a candidat a unes eleccions autonòmiques. En un primer moment es va pensar que el ministre arribava a Sevilla per iniciar la seva campanya, però ha arribat per desmentir qualsevol tipus de rumor sobre això.





Des del moment en què Pablo Iglesias va sortir de Govern per centrar-se en les eleccions de Madrid, el nom d'Alberto Garzón ha estat sobre la taula. No obstant això, ell mateix ha comentat que l'esquerra a Andalucía ha recompondre i reconnectar amb les seves bases abans de definir un lideratge.





No és la primera vegada que el ministre sona per ser candidat a les eleccions autonòmiques. Ja es va resistir a ser-ho en les eleccions de la Comunitat de Madrid i ara a les d'Andalucía. Ha insistit prioritzar els projectes i basar-lo en solidesa i construir uns pilars. Amb el 'no' de Garzón, els noms que s'estudien són diversos, entre ells els de la ministra Yolanda Díaz.





Des IU pensen que tenen una oportunitat per fer un partit menys centralista, un partit que no depengui tant de Madrid. A més, des del propi partit es lamenta haver pagat les escissions de Podem, primer amb Íñigo Errejón i, més tard, amb Teresa Rodríguez. Consideren que serà complicat recuperar-se abans de les andaluses, tenint en compte que s'han de fer espai contra PSOE, Unides Podem i Més País Andalucía.