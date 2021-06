Els indults al procés independentista generen preocupació al TS

@EP





Les últimes actuacions de Govern, que passen per la preparació de el terreny per a una eventual concessió d'indults als condemnats pel procés independentista, l'anunciada reforma de la sedició o la manca d'una estratègia comuna en les al·legacions que PP i PSOE presentaran a el document que es votarà el proper 21 al Consell d'Europa han generat preocupació entre membres de Tribunal Suprem. Aquests mostren el seu malestar pel que entenen que són "maquinacions" de l'Executiu de Pedro Sánchez perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) acabi declarant una manca de proporcionalitat en les condemnes dictades al seu dia contra els líders independentistes.





Així ho han assenyalat membres de l'alt tribunal que incideixen que els moviments de Govern els mereixen més malestar que el que pot pensar-se que els haurien pogut suposar els vots particulars que dos dels membres del Tribunal Constitucional (TC), que es van realitzar a les primeres sentències dictades en aquest assumpte. El TC ha validat les condemnes a quatre dels presos per sedició i malversació, si bé dos magistrats progressistes veuen possible vulneració de drets en el procediment judicial a què van ser sotmesos.





La modificació de la sedició preocupa, tot i que trigarà a ser una realitat en el Codi Penal fins que conclogui el seu tràmit parlamentari, però no perquè pugui servir per a "vestir" els indults que poden concedir-se en una setmana, sinó perquè abunden en la teoria d'una suposada desproporció de les penes aplicades per la Sala Penal del Tribunal Suprem que va jutjar els fets





D'aquesta manera, segons les fonts consultades, el Govern de Pedro Sánchez podrà argumentar que el Tribunal d'Estrasburg li ha donat la raó en el cas que, en el termini d'uns dos anys, es conegui una resolució d'aquest òrgan que condemni Espanya precisament per condemnar els líders independentistes de forma desproporcionada, una opció que no creuen descartable.





INFORME DEL CONSELL D'EUROPA



En aquest context, fonts jurídiques consultades es mostren bastant d'acord amb l'anàlisi realitzada per la plataforma Fòrum de Professors sobre el projecte de Resolució basat en el memoràndum del relator Boriss Cilevics i aprovat pel Comitè d'Afers Legals i Drets Humans de l'Assemblea Parlamentària de el Consell d'Europa que analitza la situació creada a Espanya com a conseqüència dels fets de setembre i octubre de 2017 a Catalunya.









Segons la seva anàlisi, la proposta de resolució del diputat letó no només inclou errors sinó que desgrana una visió parcial, sense objectivitat i avança unes conclusions que no solament són inadequades en relació al que realment ha passat, sinó que suposen la legitimació de la desobediència a els tribunals, l'assetjament als funcionaris judicials i l'actuació dels poders públics al marge de la llei.





Després d'apuntar els errors de l'esmentat document pel que fa als fets esdevinguts, els experts conclouen, i magistrats consultats coincideixen en aquesta anàlisi, que la proposta de resolució que debatrà el Consell d'Europa fa una presentació esbiaixada, parcial i interessada dels esdeveniments que van tenir lloc a Catalunya al setembre i a l'octubre de 2017. Es tracta d'una visió que coincideix en bona mesura amb la propaganda nacionalista, afegeixen.



La proposta suposa, segons afegeix el document, una crítica a l'actuació dels tribunals espanyols que resulta gratuïta, en la mesura que no aporta evidències en relació als errors que pogués haver-hi en les seves conclusions --en relació amb la malversació, per exemple - i no té rigor jurídic, a l'insistir en l'absència de violència en els fets imputats quan el tipus aplicat no requereix l'existència de violència.





Es tracta d'una crítica segons les fonts consultades que frega la intromissió en la funció judicial i que, a més, propugna que determinades privacions de drets, com la utilització il·legal de dades personals dels ciutadans per al referèndum, quedi sense sanció.