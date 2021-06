La clàusula de consciència entra en joc per primera vegada a TV3

@EP





La clàusula de consciència ha aparegut per primera vegada a la televisió pública catalana TV3. El periodista Santiago Torres ha hagut de fer ús d'ella per rebre un tracte hostil i denigrant, unes acusacions que nega la cadena.





Què és la clàusula de consciència? És una dret que està reconegut per la Consitución i en els Estatuts de Redacció dels serveis d'informatius de TV3. Amb aquesta clàusula, es permet als treballadors demanar la rescició del seu contracte quan consideren que el medi pateix un canvi substancial. Davant aquest fet, Santiago Torres ha acudit a aquesta clàusula després de més trenta anys formant part de l'equip de la redacció de 30 minuts.





La raó que sembla haver fet vessar el got, segons Torres, ha estat la deriva ideològica a la qual van els Informatius de TV3 des que va arribar David Bassa en 2018 i que va decidir apartar-lo del documental en què treballava. En el seu escrit explica que Bassa va marcar unes directrius que havia de complir per a la realització del reportatge.





A partir d'aquest moment, Torres va ser assignat a un altre documental. En 2019 va presentar una denúncia per assetjament laboral, però aquesta no va ser estimada ni en primera ni en segona instància. La situació a la cadena, segons explica, cada vegada es va fer més insostenible i va haver d'agafar la baixa. De fet, ha estat de baixa dels dos últims anys amb un trastorn ansiós-depressiu. Malgrat tot, Santiago Torres va tornar a treballar activament a TV3, com a redactor de taula, un cop va rebre l'alta.









A més, Torres denúncia en la seva carta que el trasllat és un clar càstig per carregar, de manera pública, contra la direcció. La contestació de David Bassa no s'ha fet esperar i ha comentat que la denúncia de Sant Jaume Torres no té cap fonament, ja que la realitat és que els tribunals van desestimar el cas.





Per acabar, Santiago Torres ha tingut paraules per a Núria Llorach, presidenta de la CCMA, i per Vicent Sanchís, director de TV3. El periodista denuncia el biaix polític de TV3 i que durant la seva estada ha patit un esgotament tant personal com moral que li fa impossible continuar a la televisió pública catalana.