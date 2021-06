El G7 es compromet a lliurar 1.000 milions de vacunes als països en desenvolupament

@EP





El Grup dels Set (G-7) format per Alemanya, Canadà, Estats Units, França, Itàlia, Japó i el Regne Unit s'ha compromès a lliurar 1.000 milions de vacunes als països en vies de desenvolupament durant els dotze propers mesos. La idea, com ja va avançar Angela Merkel, és que aquests països rebin un total de 2.300 milions de dosis a la fi de 2022.





En el text, els signants recorden el seu compromís de "proporcionar un total de més de dos mil milions de dosis de vacunes" i de "crear els marcs adequats per enfortir la defensa col·lectiva contra les amenaces a la salut mundial"





El G7 manifesta la seva intenció d'adoptar mesures per desenvolupar "la capacitat de fabricació en tots els continents; millorar els sistemes d'alerta primerenca, i suport a la ciència en una missió per escurçar el cicle per al desenvolupament de vacunes segures i efectives, tractaments i proves ".



Així mateix, el G7 també dóna suport a la iniciativa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a una nova investigació sobre els orígens de la pandèmia de coronavirus. "Demanem un assessorament oportú, transparent, dirigit per experts, així com la Fase 2 de l'estudi sobre els orígens (de la pandèmia), la Xina inclosa, com recomanen els propis experts", segons diu el comunicat.