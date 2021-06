El Moviment Residències Catalunya dóna el salt de les xarxes al carrer

@Moviment Residències Catalunya





La plataforma Moviment Residències Catalunya ja és oficial. Una agrupació creada a Catalunya per la dignitat en el tercer sector. Durant aquest diumenge s'ha dut a terme a la plaça del mercat de la Barceloneta aquesta presentació. Un acte que ha servit per passar d'accions en les xarxes socials a alguna cosa més, passar a les protestes als carrers.







Col·lectius, plataformes activistes i Marea de Residències, una altra associació, han estat donant suport a l Moviment Residències Catalunya en aquest dia on s'han donat a conèixer de cara a el públic per mostrar que no es van a callar davant les injustícies.





A la presentació oficial han hagut diferents intervencions de Familiars, treballadors i col·lectius en protesta a les milers de morts en residències, al dany causat a les víctimes i altres temes que, segons la plataforma, no poden ni han de quedar en silenci.