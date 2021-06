Per què és tan important la protecció solar?

@EP





L'estiu està a la volta de la cantonada i amb ella l'època de més calor de l'any. Cada dia que passa hi ha més ganes d'estar a l'aire lliure i prendre el sol, però hem de tenir cura amb l'exposició solar. El sol pot ser molt perillós i és un dels factors de risc per al desenvolupament de càncer de pell.





Els dermatòlegs s'han encarregat de remarcar, per activa i per passiva, el dolent que és per a la pell. La realitat que sempre es diu és que la Vitamina D és molt bona, però com tot, ha de ser en la seva justa mesura ja que el càncer de pell és una cosa molt complicada i que sobretot es produeix per l'exposició solar.





A més, els dermatòlegs avisen de la perillositat d'aquesta pandèmia. L'escalfament global està fent que la temperatura de la Terra augmenti entre 2 i 3 graus, amb el que això comporta de falta d'arbres, tot més desèrtic i més hores al sol. I això influeix en que augmentarà la radiació lumínica després d'aquest estiu, així que la protecció que cal tenir és màxima.





Com és obvi, les persones amb la pell més blanca és la que més probabilitat tenen de patir càncer de pell si no es cuiden prou quan estan exposades al sol. Per això, els dermatòlegs sempre recomanen evitar les hores on el sol sol ser més intens, entre les 12h del matí i les 15h de la tarda.