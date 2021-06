Saps per què els avions solen ser blancs?

@EP





La immensa majoria dels avions comercials estan pintats de color blanc i hi ha diversos motius pel que és així. És cert que totes les companyies té el seu logo particular i característic, però totes les aeronaus tenen el mateix color a l'estructura i a les ales.





El primer d'ells és pel reflex de la llum. El blanc se suposa que és un color que manté fresca l'aeronau i minimitza el dany per radiació solar. Però a més, el blanc sempre envelleix millor que qualsevol altre color, et crida l'atenció, té menys cost i es manté d'una manera més simple.





O dins dels motius que existeixen és pel pes de la pròpia aeronau. Cal tenir en compte que l'avió s'ha d'enlairar i alçar el vol, així que el pes és fonamental que sigui el més baix possible. A més, el blanc t'ajuda a veure les possibles fallades de la nau, ja que s'embruta molt ràpid i es veu millor la part on hi ha esquerdes.





I ja per acabar, un avió blanc sempre és més senzill per poder vendre o llogar que si està completament pintats. No obstant això, hi ha uns pocs avions que sí que estan pintats i això es deu al fet que l'acció promocional és més potent que tots els altres motius que s'han ofert anteriorment.