Juan Espadas ha guanyat les eleccions primàries del PSOE a Andalusia. Ha superat en les votacions a Susana Díaz, per una mica més de 5.000 vots, i a Luis Ángel Hierro, per 16.000 vots. En tants per cent, aquest recompte deixa a Espadas amb 18 punts per sobre de Susana Díaz.





Amb aquesta victòria Juan Espadas es converteix en el candidat socialista a la presidència de la Junta d'Andalusia en les pròximes eleccions autonòmiques. Amb més del 50% dels vots obtinguts, no cal recórrer a una segona volta de votació, amb el que la comunitat autònoma d'Andalusia canvia per complet el panorama que tenia aquests últims anys a la regió.





Amb aquest resultat, Susana Díaz deixa de ser la secretària general del PSOE a Andalusia. De fet, el ministre Ábalos va viatjar en alguna ocasió a Sevilla per parlar amb Díaz i que aquesta fes un pas enrere en el partit, però no ha estat fins a aquestes eleccions primàries quan això succeirà.