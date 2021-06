Aragonès inicia amb Junts aquest dilluns la ronda de contactes amb els grups parlamentaris

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, obrirà aquest dilluns la ronda de contactes amb els grups parlamentaris, amb una reunió amb Junts que començarà a les 18.30 hores i en la qual també participarà la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.





En representació de Junts assistiran el president del grup parlamentari, Albert Batet, i el seu portaveu, Mònica Sales, i es reuniran després d'una setmana polèmica en què s'han visualitzat les discrepàncies entre Junts i els republicans després de l'afirmació del líder d'ERC, Oriol Junqueras, que la via unilateral no és viable ni desitjable.





El president de la Generalitat preveu reunir-se amb tots els grups parlamentaris, excepte amb Vox, i començarà la ronda amb els grups que van recolzar la seva investidura, per la qual cosa després es reunirà amb ERC i la CUP.





Es reunirà la tarda de dimarts amb el líder del grup parlamentari de PSC-Units, Salvador Illa --que ha criticat que no es veiés primer amb ell per ser el cap de l'oposició-, i també ho farà amb els comuns.





El president de la Generalitat es citarà també amb Cs i amb el PP, i deixarà a Vox fora de la seva primera ronda amb els grups parlamentaris des que va ser investit president de la Generalitat.





BUSCANT CONSENS





El cap de l'Executiu català va sostenir divendres en una visita a la Vall d'Aran (Lleida) que, per afrontar l'etapa actual, es requereix el màxim consens de la societat catalana, cosa que traslladarà als grups parlamentatios.





Considera que hi ha una àmplia majoria a la societat catalana i al Parlament a favor que Catalunya decideixi democràticament el seu futur i de la llibertat dels dirigents independentistes empresonats.





Aragonès creu important aglutinar aquesta força que veu en la societat i al Parlament abans d'acudir a la taula de diàleg amb el Govern central, per fer-ho no només com a representants de la Generalitat i l'independentisme, sinó amb l'aval d'una majoria més àmplia.