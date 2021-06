Aquestes són les variants del Covid-19 que més preocupen i les seves característiques

Els virus tendeixen a mutar i presentar soques diferents amb el pas del temps. Una cosa que li passa també al de la SARS-CoV-2, el causant del Covid-19. Així, hem escoltat parlar de moltes noves variants, encara que hi ha algunes que per les seves característiques preocupen més que altres als experts.





Variant Delta o índia





Des de l'OMS van decidir nomenar les noves soques amb lletres de l'abecedari grec. La Delta, més comunament coneguda com a variant índia, és la més perillosa i la que més preocupa. Es va detectar al desembre de 2020 a l'Índia i des de llavors va començar a expandir-se per tot el món. Tant és així que en països com Anglaterra ja és la variant predominant.





Així, al Regne Unit tracten d'investigar si aquesta soca és més transmissible, pot causar reinfeccions o augmenta les probabilitats d'emmalaltir de gravetat. A més, sembla ser que una sola dosi de la vacuna no és suficient per protegir d'aquesta soca del Covid.





Variant Alfa o britànica





La variant Alfa, britànica o B.1.1.7 també té una alta capacitat de transmissió. De fet, ha estat capaç de recórrer el món i imposar-se a la resta de variants. Això és així, creuen els experts, perquè presenta mutacions en la proteïna de punta que li atorguen la capacitat de ficar-se dins de les cèl·lules de forma més eficient.





D'altra banda, aquesta variant triga més a abandonar el cos de les persones infectades. Les cèl·lules respiratòries produeixen interferó, que és una proteïna que activa les defenses del cos. No obstant això, la variant britànica del Covid-19 dificulta la creació d'interferó i per tant de defenses.





Variant Gama o brasilera





La variant brasilera del Covid va trigar poc a convertir-se en una de les soques més perilloses un cop va aparèixer. Aquesta infecta les persones amb una major càrrega viral i per tant, provoca malalties més greus. De fet, el Brasil es va veure afectat de manera molt greu per aquesta variant, saturant els hospitals i portant a la mort fins i tot a persones joves.





Variant Beta o sud-africana





Aquesta variant, també coneguda com B.1.351 és molt perillosa perquè té la capacitat d'evadir la immunitat d'algunes vacunes. És per aquesta raó que, per exemple, Sud-àfrica va decidir deixar d'administrar dosis del fàrmac d'AstraZeneca. Pel que fa a la vacuna de Moderna, alguns estudis revelen que podria reduir fins a 12 vegades la seva eficàcia.