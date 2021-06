Tensió al Govern central per la pujada del SMI

@EP





La vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha rebut l'informe del Banc d'Espanya que tracta sobre l'impacte en el mercat de treball de la pujada del 22% del Salari Mínim (SMI) fins arribar a la xifra de 900 euros mensuals. Ella, en representació del Ministeri de Treball, ha volgut presentar els resultats com una cosa bona, fent referència als efectes positius que va tenir aquesta decisió presa per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.







No obstant això, aquest document ha generat també tensió al Govern, ja que hi ha altres parts que consideren que els efectes han estat més negatius que positius. La vicepresidenta d'Afers Econòmics era favorable a ajornar un augment en el salari mínim, una cosa que sembla ser està avalat pels resultats de l'informe del Banc d'Espanya.





En aquest document s'assenyala que el Salari Mínim Interprofessional de 900 euros mensuals va provocar una disminució d'ocupació neta i més va fer efecte en les expectatives de molts espanyols a l'hora d'aconseguir una feina. I encara que des d'Economia no han fet referència als resultats de l'estudi en concret, el número dos de Calviño va explicar en una entrevista per a El Confidencial que és poc prudent augmentar el SMI si es tenen en compte les taxes d'atur juvenil i la incidència dels ERTO.





No obstant això, Yolanda Díaz no està d'acord i recalca que en l'estudi assenyalen que un milió i mig de persones s'han vist beneficiades per aquesta pujada del SMI. El que no té en compte és l'altra part, que l'anàlisi també conclou que això ha "destruït llocs de treball". Així doncs, manté la idea d'una nova pujada en 2021.