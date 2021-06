Ferit crític un home al ser atropellat per un tren a l'Estació de França

@EP





Un home ha estat atropellat accidentalment per un tren a l'Estació de França aquest diumenge. El succés va tenir lloc a les 12: 00h aproximadament i el ferit va haver de ser traslladat a l'Hospital del Mar. Allà, segons Crònica Global, van haver d'amputar-li les dues cames.







Des de Renfe han informat dels fets, dels quals es desconeixen les causes. Per això s'ha obert una investigació: per intentar aclarir el que va passar.