Iceta creu que els indults arribaran abans de l'1 d'agost: "Ho tenim a tocar"

Miquel Iceta @ep





El ministre de Política Territorial i Funció Pública i primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha considerat aquest dilluns que els indults puguin arribar abans d'anar-se'n de vacances, i en conseqüència abans de l'1 d'agost.





"Poden ser en qualsevol moment, però crec que que seran abans d'anar-nos-en de vacances. Això depèn del president. Els polítics, fins al primer d'agost, no acabem. Ahir va haver-hi declaracions de la vicepresidenta del Govern [central] dient que poden arribar en poques setmanes. Ho tenim a tocar", ha subratllat en una entrevista a Rac1.





Sobre si descarta que puguin aprovar-se en el Consell de Ministres del dimarts, Iceta ha constatat que l'ordre del dia d'aquesta reunió es va aprovar el dijous, i els indults no hi eren: "També és veritat que, a l'últim moment, es pot portar alguna cosa a la mà. I normalment qui porta coses a les mans és el president o la vicepresidència. No es pot descartar, però no està previst".