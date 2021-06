Podem assegura que el Rei ha de signar els indults i, si no ho fa, "abdicar"

El president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha assegurat aquest dilluns que la manifestació de la madrilenya plaça de Colón "va ser un fracàs" i ha recordat que el Rei Felip VI "no pot no signar" els possibles indults als líders de l' 'Procés', perquè s'estaria saltant la Constitució.





Jaume Asens @ep





Asens s'ha expressat així en una entrevista a RNE, després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es preguntés si el monarca anava a signar els indults. "El pitjor enemic del Rei és la pròpia dreta, és evident que estem en una monarquia parlamentària", ha recordat el dirigent 'morat'.





En aquesta línia, Asens ha asseverat que Ayuso "ha posat al Rei en una posició molt difícil", perquè "si signa" es convertirà en un "còmplice per a molts ultres". "Però si no signa es saltarà la Constitució i hauria abdicar, perquè seria la major il·legalitat constitucional que s'hauria comès", ha afegit.





Així, i en al·lusió a la concentració de Colom, el dirigent d'UP ha destacat que l'organització no arribés "a la meitat" d'assistents que van acudir fa dos anys a la manifestació que va reunir llavors als líders de PP, Cs i Vox en la plaça.





"Aquest 0,05% que es van manifestar en Colom no representen a la majoria. Tenen tot el dret a manifestar-se, respectem el seu dret de protesta a l'igual que tots esperem que ells respectin la nostra opinió, però ahir Colón va ser un fracàs i tots els rumors de la dreta per intoxicar l'opinió pública no han estat útils per mobilitzar la ciutadania ", ha destacat Asens.





EL GOVERN HA DE DESMUNTAR els rumors SOBRE ELS INDULTS





Precisament, i per contrarestar aquest "allau de mentides", Asens ha emplaçat el Govern a "multiplicar esforços per desmuntar" els rumors. "Des que és necessari el penediment, si no cap l'indult, el fet que no és legal o que es pugui recórrer", ha enumerat el portaveu d'UP, que ha criticat aquest intent de "desinformar" a la ciutadania.





Però, a més, la concentració de Colom va al seu judici en contra de "el que diu Europa", especialment després que "la setmana passada el comitè de drets humans del Consell d'Europa" digués que els "presos independentistes haurien de recuperar la llibertat" .





"La manifestació va en contra del fet que mentre aquí es consideren que els fets de l'1 d'octubre són fets gravíssims, a la resta d'Europa es consideren fets polítics sense rellevància penal", ha sostingut Asens.





Finalment, Asens s'ha referit a l'opinió de la nova líder de Podem, Ione Belarra, que va defensar la possibilitat que l'expresident català Carles Puigdemont pogués tornar a Espanya.





"Crec que el que posava en evidència és aquesta anomalia a la qual feia referència, que aquestes persones han recuperat la seva immunitat i poden desplaçar-se per qualsevol país del món menys Espanya. Creiem que Espanya ha de formar part del món i de la UE. Els jutges europeus diuen coses diferents a jutges espanyols ", ha tancat Asens.