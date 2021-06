Espanya debuta a l'Eurocopa aquest dilluns davant Suècia

Aquest dilluns 14 de juny la selecció espanyola juga el seu primer partit de l'Eurocopa. Ho fan després d'uns dies de caos després del positiu de Busquets en Covid i el fals positiu de Diego Llorente. Els jugadors es van veure obligats a aïllar-se en Las Rozas, a entrenar de forma individual i a perdre's l'amistós davant Lituània que van disputar en el seu lloc els jugadors de la sub-21.





Però malgrat això no han deixat de preparar-se per aquesta estrena a la competició, que es donarà a les 21: 00h a La Cartuja de Sevilla i que es podrà veure en obert. Amb aquesta trobada entre Espanya i Suècia es tancarà la primera jornada del grup E, de què també formen part Eslovàquia i Polònia.





ESPANYA, OPTIMISTA





Els homes de Luis Enrique arriben optimistes a la trobada perquè li van treure quatre punts a Suècia en la fase de classificació. Tres d'ells, a més, els van sumar al guanyar-los a casa en un enfrontament bastant còmode per als espanyols.





Luis Enrique ha establert una forma clara de joc, que porta el seu estil propi. I ja ha avançat que en aquesta primera gran trobada internacional traurà un onze que a ell li sembla correcte però que segur que sorprendrà.





Però més enllà d'això no ha volgut donar pistes. Així, en la roda de premsa prèvia al partit, ha dit: "Jo us faria el favor de dir-vos el meu equip, però al seleccionador suec no. Em van ensenyar que al rival se li regala poc. El porter sortirà dels tres que tinc. No he canviat el pla. El pla és el mateix. Fa mesos li vaig dir als jugadors que venia a l'EURO amb una idea clara. Aquests 24 tenen la idea. Els entrenadors ens adaptem, no comptem amb Busquets, m'hauria encantat comptar amb ell, però ens adaptem".





Sobre com afronten el partit, ha explicat que pretenen controlar i crear perill: Volem "controlar el joc i arribar molt. Pressionar alt, en camp contrari, i recuperar sempre prop de la porteria. Tenim condicionants com la calor, tot i que esperava més. A les 21.00h espero que es mantingui un bon ritme de competició", ha assenyalat.





SUÈCIA VOL CLASSIFICAR-SE





Per la seva banda, Suècia no ha aconseguit passar de la fase de grups des de l'any 2004. Per aquesta raó, intentarà lluitar al màxim per aconseguir, aquesta vegada sí, passar a vuitens de final. Una cosa que si va aconseguir al Mundial de Rússia, on van arribar a jugar fins i tot els quarts de final.





A les seves files, per aconseguir-ho, compta amb homes com Robin Olsen en porteria o davanters de la talla d'Alexander Isak. Aquest jugador de la Reial Societat ha signat una gran temporada i ha sumat un total de 17 gols a La Lliga.





Així doncs, amb ells i la resta de jugadors, Espanya no ho tindrà del tot fàcil. De fet, quan es van veure les cares a la fase de classificació, malgrat que Suècia va perdre per 3-0 van aconseguir anul·lar una mica a el combinat espanyol.