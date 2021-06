Un centenar de persones gaudeixen d’una classe grupal de ioga al passeig Marítim de Badalona

El passeig Marítim de Badalona ha acollit aquest dissabte al matí l’esdeveniment “Yoga & Friends”, una activitat esportiva i de promoció de la ciutat en què prop de cent persones han gaudit d’una sessió gratuïta de ioga de 75 minuts dirigida per la badalonina Anna Garcia Ramos, coneguda com a Yoganna. L’activitat s’ha fet a l’aire lliure seguint totes les mesures sanitàries per fer front a la Covid-19.





AJ. DE BADALONA





Els participants de l’activitat “Yoga & Friends” han pogut gaudir d’una classe de “vinyassa flow”, un estil de ioga, modern i molt popular, que s’endinsa en la pràctica de moviments i en el control de la respiració durant els exercicis. Durant la sessió, la professora Yoganna ha anat donant diferents pautes per a construir cada postura de menys a més exigència, de manera que tots els practicants, des dels principiants als més avançats, han pogut seguir-la i gaudir de tots els efectes que la pràctica conscient de ioga aporta a l’organisme, tant en l’àmbit físic com mental i emocional. A més de les instruccions en directe de la professora, diversos instructors de ioga del Club Metropolitan han col·laborat i donat suport durant la sessió per poder corregir les postures individualment a cadascun dels assistents. La classe ha finalitzat amb una breu sessió de relaxació de 15 minuts.





L’esdeveniment ha estat impulsat per l’Ajuntament de Badalona i Reactivació Badalona conjuntament amb Objetivo Bienestar, una revista digital de salut i benestar que forma part de Prisma Publicaciones, del Grup Planeta i ha comptat amb el suport de diversos patrocinadors i el concurs de monitors dels gimnasos Metropolitan.





Abans de començar l’activitat, la segona tinent d’alcalde i regidora de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat, Cristina Agüera, i Carlos Creuheras, director de Relacions Institucionals del Grup Planeta, han donat la benvinguda a tots els assistents i han donat pas a la professora Yoganna





Després de la sessió, la regidora Agüera s’ha mostrat molt satisfeta “d’haver col·laborat juntament amb Objetivo Bienestar per fer possible una jornada que té com a objectiu fomentar un estil de vida saludable, promocionar la nostra ciutat i a la vegada donar suport a les empreses del sector esportiu, que tant han patit durant els darrers mesos”. La regidora Agüera ha explicat que “des del govern seguirem treballant per atraure esdeveniments com aquests perquè els puguin gaudir els veïns i per enfortir i projectar la nostra ciutat”.