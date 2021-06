9 de cada 10 persones necessitaran sang d'un donant al llarg de la seva vida

Espanya és un dels països que més avançats estan en matèria de sanitat i tampoc es queda enrere respecte a la donació de sang. La donació de sang és gratuïta i voluntària en el nostre país, de manera que totes les persones que tinguin entre 18 i 65 anys i que compleixin uns mínims requisits poden acudir a donar sang. Aquests requisits són no tenir malalties i pesar més de 50 quilos. A més, les dones només poden donar 3 vegades a l'any i els homes 4 vegades. Espanya en xifres de donació de sang es converteix en la sisena del món, arribant a superar el milió i mig de donants anuals, xifra que s'ha mantingut durant els darrers 5 anys.





Durant el dia mundial del donant de sang, que se celebra aquest dilluns 14 de juny, hi haurà al voltant de tot el territori espanyol molts llocs en els quals poder donar sang. Es podrà fer tant en hospitals habilitats per a això com en algun dels camions de Creu Roja. Aquestes accions ens fan a tots posar en perspectiva la importància d'un gest tan altruista com aquest, ja que la sang és un bé que no es pot fabricar de manera artificial sinó que depèn únicament del nostre cos.





La sang que es dóna s'utilitza per a múltiples accions dins de la medicina, en què es pensa en un principi gràcies a la influència de les sèries de medicina, són les transfusions de sang en operacions. Però amb la sang es duen a terme també tractaments per a les persones que passen per quimioteràpia, per a les que tenen problemes d'anèmies greus derivades d'altres malalties en nens com la malnutrició o fins i tot per a la realització de vacunes.







Actualment la vacuna contra la Covid-19 és la que més presència està tenint tant en els mitjans com en les converses familiars o entre amics, ja que pot suposar la fi de la pandèmia que patim des de 2020. Però la medicina porta anys treballant per eradicar altres malalties, algunes sent ja gairebé inexistents i tot gràcies a elements que es produeixen amb la sang que donem.





Pel que fa a la repercussió en la vida personal de cadascú, destaca que 9 de cada 10 persones necessitaran sang com a mínim una vegada al llarg de la seva vida i tots coneixem o serem els implicats en necessitar algun component que s'extregui de la sang.







Com afecta la pandèmia de Covid-19 al ritme de donacions de sang?





Durant el confinament domiciliari, que es va allargar més de tres mesos, el ritme de donació va baixar bruscament per dues raons principals: les persones no podien sortir dels seus domicilis a menys que fos una causa justificada, com el treball o comprar productes bàsics de la llar.





Posteriorment es va notificar que les donacions de sang van arribar a ser causa justificada per a acudir a un centre mèdic o habilitat per a això, ja que al dia es necessiten nombroses unitats de sang, fins a 4000 a Espanya.





La por al Covid també va interferir en la baixada de donacions. Però després del pas dels moments més durs de la pandèmia i gràcies a les contínues campanyes dels centres de transfusions, s'ha anat recuperant el volum de donacions diàries necessàries.